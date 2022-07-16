茶史｜乾隆為茶寫詩250首！最愛西湖龍井　曾言：君不可一日無茶

歷史上有不少皇帝都是愛茶之人，其中乾隆愛茶如命的程度，可謂歷代帝王之冠。乾隆曾說：「君不可一日無茶」，除了日常生活對茶特別講究，他多次下江南期間，都會專程到茶區品茗。乾隆創作的茶詩數以百計，又會每年舉辦皇家茶宴，以茶攏絡臣下，亦以茶訓誡臣下為官要清廉。民間流傳許多關於乾隆與茶的故事，皆成為中國茶史的佳話。

愛新覺羅·弘曆，即清朝乾隆皇帝，是歷史上著名的茶痴，最愛龍井茶。乾隆6次下江南，有4次都有到西湖茶區，觀看茶葉採製，品茶賦詩。乾隆創作詩詞無數，其中逾250首為茶詩，除了歌詠喜愛的茗茶，也描述了茶農採茶、製茶的情況。

乾隆不只愛歌詠喝茶，也寫茶農「面朝山坡背朝天」，在茶園裏辛勤採茶葉的過程。（shutterstockㄥ當代中國授權）

編輯︰豆子 撰文︰星落（當代中國）

乾隆下江南期間，曾多次為杭州西湖龍井茶寫詩。他第一次南下到杭州，觀看整個採茶、製茶過程後有感而發，寫下《觀採茶作歌》，表達對茶農艱辛工作的同情。

之後兩次下江南，乾隆都專程到龍井，品嚐龍井泉水烹煮的龍井茶後龍心大悅，分別創作了《坐龍井上烹茶偶成》和《再游龍井》。而乾隆其他茶詩，不少都堪稱清代茶文學佳作，傳頌後世。乾隆茶詩的特別之處，是作為九五之尊，能夠體恤茶農的辛苦與制茶的不易，特別難能可貴。

乾隆曾言：君不可一日無茶！

乾隆一生愛茶，更有人說他嗜茶勝過皇位。乾隆在85歲時退位，民間流傳他決定將帝位讓給十五皇子（即後來的道光皇帝）後，一位老臣惋惜地勸諫，道：「國不可一日無君！」乾隆卻端起一杯茶幽默對曰：「君不可一日無茶！」。

乾隆與茶文化發展

相傳乾隆包辦了龍井、大紅袍、鐵觀音、君山銀針等多種名茶的命名。我們與人一起品茗，謝茶時做的的扣手禮，相傳也與乾隆微服下江南有關。乾隆皇帝享年88歲，是歷代最高壽的帝王，不少人說，乾隆如此高壽與嗜茶養性不無關係。雖然以上種種說法皆屬傳言，但可以肯定，乾隆對茶的喜愛和癡迷，已不止是他個人興趣和閒情雅緻，而是深深影響了茶文化的發展。



【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】



延伸閱讀：

乾隆與茶｜乾隆以茶治國 屢辦「三清茶宴」讓群臣悟清廉