中國神祕水中古城「落星墩」一年出現一次！古書：星星墜落於此

在中國最大淡水湖鄱陽湖的中心，有一座「最神秘古城」，它常年浸在水中，只有水位下降時才露出真容，一年中只能見到一次，這就是落星墩。這座如同星落水面的小島，已有千年歷史，島上建築經歷風浪、時光侵蝕而屹立不倒，吸引八方遊客前來探尋落星墩的秘密。



落星墩是江西省廬山市的地標建築，位於鄱陽湖中心，又名落星石、德星山，歷史悠久，早在南北朝時期的《水經注·卷三十九·廬江水》中已有記載：「落星石，周回百餘步，高五丈，上生竹木，傳曰有星墜此以名焉。」

編輯：聞華（當代中國）

在落星墩可遠眺城市景觀和鄱陽湖的主要航道，風景獨特。當地政府未來計劃對落星墩上的建築進行保護及升級改造。（VCG/當代中國授權）

落星墩屹立不倒的奧秘

這座水中孤島，常年浸沒於湖水之中，只有在鄱陽湖枯水期，湖面變成一片草地，落星墩才會「水落石出」，令世人一睹真容，一年中只能見到一次，因此被譽為「最神秘古城」。

早在唐朝時期，古人已在落星石上建造禪寺，歷代文人都曾在此留下墨寶。宋代名臣王安石所寫「萬里長江一酒杯」更成為落星墩的寫照。

落星墩面積不大，現存牌坊、禪院、觀景亭、古塔等建築，是在古迹原址、按照原貌所修繕的。經歷風浪和時光的侵蝕，落星墩的水中樓閣卻能屹立不倒，令人慨歎古人的建築智慧。這其中有甚麼奧秘呢？

鄱陽湖每逢冬季進入枯水期，水位下降，落星墩所在之處成為大片草地，每年都吸引許多遊客慕名而來。（shutterstock/當代中國授權）

對此研究多年的原廬山市博物館書記查小容解釋，這或許與落星墩的地質條件有關。作為造山運動的產物，落星墩的島身是由沉積岩構成，不容易風化；而島上建築周圍，有石頭砌起的圍墻，亦有抵禦風浪的作用。可謂天時地利人和，才造就了落星墩的千年奇觀。

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