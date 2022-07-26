淨空老法師圓寂享壽96歲：人來走也是空　曾讚習近平「菩薩化身」

淨空老法師今（26）日凌晨兩點安祥圓寂生西，享壽96歲。台南民政局長姜淋煌今天將代表市長黃偉哲前往祭拜。



「淨空老法師專集網」發文證實消息，並開設線上助念直播，禮請四眾同修念佛迴向，一同進行線上助念。

信眾指，淨空法師最令人懷念的是「三不管」，人不管是極樂寺已制度化，寺不管已交棒給弟子，錢不管，信徒供養的財務都捐做社會公益。弟子問他「不留一點嗎？」他說「人來是空、人走也是空」，所以一色是「淨空」。

台南市淨宗學會極樂寺表示，淨空法師交棒寺務已經多年，主要是因年紀大，修行者也預知圓寂時間祥和離開，因長年弘法，信眾滿天下，世界各地信徒都很關切，寺方上午透過直播助念，目前正在討論籌備後續事宜。

淨空老法師長年在電視弘法，信眾滿天下。（極樂寺台南市淨宗學會）

「淨空老法師專集網」資料指，淨空老法師，法名覺淨，字淨空，1927年出生於中國安徽省廬江縣，俗名徐業鴻。幼居福建建甌。少年時適逢中國對日抗戰，顛沛流離之間，求學於貴州國立第三中學及南京市立第一中學。1949年旅居台灣。54年先後追隨一代大哲桐城方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖與儒佛大家濟南李炳南老教授，學習經史哲學以及佛法13年，而於佛教淨土宗著力最多。

1959年，法師於台北圓山臨濟寺剃度；以恢復聖哲倫理道德教育，弘揚大乘佛法慈悲精神為己任。至今講經教學已逾60年，從無間斷。首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說，大開印贈經典及運用影音設備、網絡、衛星電視普及仁慈博愛之全民教育的風氣。

法師思想有五，以教育弘揚佛法 ；以講學培養人才；以慈悲利益社會；以真誠增進交流；以專修求生淨土。「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，看破、放下、自在、隨緣、念佛」是淨空老法師立身處世不變的原則。「仁慈博愛」，「修身為本、教學為先」是他講經教學純一的主旨。「誠敬謙和」、「普令眾生破迷啟悟、離苦得樂」則為其生命中真實的意義。

淨空法師讚美習近平是「菩薩化身」：

整個世界變成盛世。過去中國文明的盛世是一個地區，今天中國文明的盛世是全球­。我們碰到一個好的帶頭人，習主席，他在帶頭，真難得。



這次訪問印度、訪問幾個國家的談話，他們找出來送給我。我看過了，真歡喜。這是一個菩­薩再來、再來人，菩薩化身。完全為國家、為民族、為全世界苦難眾生付出，沒有想到自己­。所以這個世界前途有希望。

