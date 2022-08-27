中秋節新式月餅「內捲」：鵝肝鮮肉味搶眼　齊白石嫦娥也摻一腳？

中秋將至，而月餅市場的爭鬥則一早打響，在內地，白桃烏龍、鵝肝鮮肉等新式口味引起關注，至於外形和包裝上，也有更多文藝風月餅面市，嫦娥、齊白石國畫成為設計月餅時的素材。



內媒《澎湃新聞》報道，從上海各老字號獲悉，月餅市場的爭奪從春節後已開始，下週將是月餅零售的高峰。近兩日的上海南京路上，各老字號月餅店門前已排起長龍。

8月25日，上海一間粵菜館前偶遇顧客排隊購買月餅。（澎湃新聞）

老字號品牌杏花樓推出生椰拿鐵、牛油果核桃仁、白桃烏龍、帕爾瑪火腿等四款創意餡芯月餅，受到市場追捧。該公司介紹，這些口味是在充分的市場調研下開發改良口味。

新雅除了傳統鮮肉月餅以及近年大熱的醃篤鮮（一種滬菜湯品）鮮肉月餅，今年，中西結合的鵝肝鮮肉月餅，川渝味的藤椒魚月餅，日式芥香吞拿魚月餅，以及年輕人喜歡的純蟹粉大蝦月餅，也走在了話題的前沿。

外觀設計方面，杏花樓結合年輕人的喜好，今年推出迷你版的嫦娥鐵盒網上特別款，小小鐵盒中僅有一隻150克的月餅，零售價38元人民幣。

杏花樓迷你版月餅。（澎湃新聞）

此外，中國美術館文創中心與盒馬烘焙聯名推出「齊白石墨韻月餅」。據介紹，該系列共有4個口味，分別對應齊白石的《群蝦》、《溪水小橋》、《芙蓉游鴨》、《春山圖》、《鹹蛋小蟲》五幅名畫。口味有芥末搭配大蝦、 黑松露芝士牛肉等。

據介紹，研發團隊通過改良潮式酥皮的切割方式，讓月餅表皮不僅保持酥脆的口感，層次也更加分明，整個月餅的紋路與齊白石水墨畫中的山巒十分相似。經過高溫烘烤後，每一個條紋黑條月餅都是如水墨畫 「獨一無二」。

齊白石水墨月餅。（澎湃新聞）

當局嚴查天價 有商家取巧：499元月餅＋600元運費

自2022年8月15日起，內地「新國標」規定糉子、月餅等食品的包裝層數最多不超過3層，有別於此前的4層。中國焙烤食品糖製品工業協會《2022年中國月餅行業發展趨勢》指，新規下今年價格超過500元的「天價」月餅將大幅減少，月餅禮盒包裝將進一步「瘦身」。

8月26日，發改委等四部門透露，近期該委部署各地對商超、酒店、餐廳月餅銷售情況開展巡查，每日監測網上月餅銷售，多渠道收集涉及「天價」月餅的問題線索。對個別高端酒店銷售月餅禮盒混裝高檔茶葉、茶具等其他商品問題，已請地方督促酒店整改，違規產品已下架；對各方反映較為集中的網上商戶將月餅與紅酒等商品混合銷售、標價499元附加600元運費變相提價等問題，已督促平台整改。