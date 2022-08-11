中秋節｜台灣彰化監獄推「鐵窗牌」月餅　限量85500個1日即賣斷貨

台灣法務部矯正署彰化監獄，每年中秋節前夕都會販賣「鐵窗牌」月餅；彰化監獄指出，受物價影響，今年月餅漲幅約3成，沒想到，8月8日起供民眾電話預訂，8萬5500個月餅不到1日就銷售一空。



據《中央社》報道，彰化監獄每年在中秋節前夕，都會推出「鐵窗牌」月餅，今年推出的月餅有蛋黃酥、小月餅等多種口味，8日起開放民眾以電話方式預訂，15日開始出貨。

原只供員工、獄友 因受歡迎增產量

彰化監獄作業科導師劉克和今天接受傳媒聯訪指出，當初推出鐵窗牌月餅是為了讓收容人有一技之長，推出時只賣給中部矯正機關的員工及收容人，沒想到對外販賣後受到歡迎，去年製作了7萬5000顆月餅，3日就賣完，今年增加數量，製作8萬5500顆月餅，仍然供不應求。

劉克和指，今年受原物料價格上漲影響，月餅價格也上漲，像是蛋黃酥4年前1個只要25元（新台幣．下同．約合6.6港元），今年已漲到38元（約合10港元），不過8月8日開放電話預訂，監獄作業科員工電話接不完，不到1日就銷售一空。

劉克和表示，矯正機關讓收容人製作月餅，主要是培養收容人一技之長，不是要與民爭利，不管是烘焙機和人力都有限制，因此數量有限，未來不考慮增加機器或人力。