中秋節｜不只月餅　三大中秋美食都與廣東話有關　吃田螺可攀貴？

中秋節吃月餅大家都很熟悉，而位於大灣區的廣東地區，一些中秋傳統食品的由來都由粵語語音近似而生成的，加上地方農作物收成的時令關係，形成了一個既具地方文化又滿具意頭的中秋傳統美食。

中秋傳統「向田羅食」廣東吃田螺寓意豐衣足食

在廣州、佛山、順德等廣府話地區，從前家家戶戶於中秋節晚上賞月時的傳統活動就是「吮田螺」和「食芋頭」。清咸豐年間的《順德縣誌》有記載：「八月望日，尚芋食螺。」，當中的「芋」和「螺」就是芋頭和田螺了。

為甚麼要吃這些呢？從廣東話去理解是蠻有趣的。

廣東地區中秋節吃田螺有悠久的歷史，廣東清遠中秋節時還舉辦少女下水摸螺的活動，顯示田螺在中秋節的地位。（視覺中國／當代中國授權）

「螺」字與粵語「羅」、「攞」同音，就是張羅、獲取等意思，吃田螺意思即是「向田羅食」，向田裏「攞」食，俗話說：「無得食，問田螺（攞）」，寓意全年豐收、豐衣足食。

中秋傳統時節，正是田螺空懷之時，螺腹內沒有懷上小螺，肉質特別肥美。螺像眼睛，傳說八月十五吃田螺，可以令眼睛「明如秋月」。

廣東人中秋節吃炒田螺已成為習俗，每年這時酒樓食肆都會推出不同的田螺菜式，取其豐衣足食的意頭。（視覺中國／當代中國授權）

事實上，螺肉富含維他命A，是對眼睛重要的元素，吃後對眼睛有益。而田螺有殼，剝殼食「肉心」廣東話又叫「食心（新）轉運」，吃後能有去邪氣，晦氣，添新運的意頭，成為廣東地區的中秋傳統。

窮秀才中秋傳統吃田螺 高中科舉吃後能「攀貴」

有說，中秋吮石螺（田螺）習俗源於古代一個窮秀才，因為沒錢買肉過中秋，便在田裏摸些螺回家煮食，邊賞月邊吃。

而田螺俗稱「攀桂」，後來秀才真的中舉成名，中秋吃螺廣東話便又有「攀貴」之諧音，吃後能高中科舉攀向富貴的高峰。

芋頭廣東話「護頭」普通話「餘頭」 中秋傳統吃有彩頭

芋頭有「護頭」、「餘頭」的諧音，形狀有大有小，寓意一家人齊齊全全、豐衣足食。（VCG）

「中秋佳節近如何，餅餌家家饋贈多；拜罷嫦娥斟月下，芋頭啖過又香螺。」除了香（田）螺外，中秋節的另一傳統美食，就是吃芋頭。

中秋節吃芋頭也是有典故的，相傳東漢年間，王莽和劉秀的一場大戰中，原本兵敗的劉秀利用王軍縱火燒山後煨熟的芋頭充饑，結果扭轉敗局。由於當天正好是農曆八月十五，劉秀為了紀念這次勝利，下令每逢中秋時全軍便設宴大吃芋頭以作紀念。就這樣演變成節日風俗。

廣東人吃芋頭 中秋傳統節慶重要菜式

除了加鹽清煨原隻小芋頭外，在廣東、廣西、福建一帶，還用芋頭切成大塊來煮菜，做成芋頭煮粥、芋頭燜番鴨、紅燒芋頭，就這樣成為有名的廣東地道菜式。

在粵語中，「芋頭」與「護頭」同音，天生就有美好的意頭，中秋節吃芋頭便有闔家團圓平安的意思。「芋頭」又有「餘頭」（普通話）的諧音，又有吃後富貴有餘、生活富足的好彩頭。

芋頭有大有小，大的叫「芋頭乸」，小的叫「芋頭仔」，中秋佛山人喜歡在月光下圍在一起「剝熟芋」，吃芋頭，在廣東話中寓意「仔乸團聚」，即一家團聚之意。

廣東地區中秋節還有一地道小吃，是一種像羚羊角的食物，能解饞清膩，那就是中秋應節小吃——菱角。

菱角取「伶俐」諧音，遇意吃後聰明伶俐，是中秋對小孩子的寄望。（視覺中國／當代中國授權）

「菱角」，有「伶俐」的諧音。小朋友中秋「拗菱角」來吃，寄託著大人們希望他們「聰明伶俐」的盼望。而菱角去殼後切成粒狀煲粥，賞月吃過油膩月餅之後再吃菱角粥，有消滯的功效。

可以看到，中秋傳統食品因為地方語言和農作物的特產，而生出不同的風土文化，緊扣起世世代代百性的生命。

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