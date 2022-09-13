李易峰曾演青年毛澤東並多次參與主旋律作品　網民：嚴重褻瀆先烈

內地男星李易峰因多次嫖娼遭北京警方行政拘留，為內地輿論場擲下震撼彈，連帶李易峰多次參與「主旋律」作品的過往亦受到關注。據悉，李去年曾在國家安全部推出的形象短片中擔當「形象大使」，並在影視作品中飾演中華人民共和國第一代最高領導人毛澤東，亦因此，有網民指其行徑是嚴重褻瀆先烈，並關注到有關作品是否會因今次事件從此被迫消失。



今年35歲的李易峰2007年參加《加油好男兒》選秀比賽後以歌手身份正式出道，出道後即有「國民校草」的封號。出道十多年來，李保持著高人氣，近年來還致力擺脫偶像形象，當中2016年憑藉與馮小剛、吳亦凡合作電影《老炮兒》獲第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。

李易峰曾在國安部推出的形象短片中擔當「形象大使」。（影片截圖）

近年來，李易峰曾為國家安全部、人民檢察院、共青團等擔任「形象大使」，並拍攝多部中國國家宣傳片。

例如，去年1月10日內地首個「中國人民警察節」，國家安全部推出形象短片，宣傳國安部的工作內容，由李易峰擔當「形象大使」，李在片中扮演國安人員，先是身著西裝，後來穿上警服。該宣傳片稱：「不論是作品中演繹的各類角色，還是生活中的自我踐行，作為正能量滿滿的普通人，李易峰一直致力於通過個人微小的努力，力所能及的為大眾做出正確的示範和引導。」

值得一提的是，以往李易峰還曾參演多部「主旋律」電影和電視劇，包括《建軍大業》、《號手就位》、《隱秘而偉大》、《我和我的家鄉》等，如在《建軍大業》中，他便飾演參加「秋收起議」的紅八軍軍長、紅九軍團政委何長工。

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在去年7月1日上映的中共成立100周年獻禮電影《革命者》中，李易峰更飾演青年時期的中共已故領導人毛澤東，而這恰好就是李易峰的最後作品。

據悉，《革命者》的時間跨度從1912年到1927年，講述了中共早期領導人之一李大釗在這期間的人生旅程，影片更獲提名第34屆中國電影金雞獎最佳故事片、最佳編劇、最佳美術、最佳音樂、最佳剪輯五項大獎。

由於當局近年來對於公眾人物有所要求，加上金鷹獎、華策獎等也刪除了與李易峰相關的宣傳，因此輿論紛紛關注到影片會否從此被迫消失，因劣跡藝人出演的影視劇往往會面臨不再播出、換臉甚至要刪除角色等。有網民認為，由於是紅色主旋律，電影下架可能性不大，但「辛苦後期工作人員了」；亦有聲音認為由於李易峰飾演的角色實在重要，故此直接下架被認為是最有可能的做法。

周二（13日）下午，據記者實測，《革命者》的完整片源仍能在騰訊視頻等平台找到，惟網民紛紛留言呼籲下架，「不下架？簡直就是在侮辱開國領袖！」、「真晦氣！這是對偉大領袖的羞辱，是對中國人民的羞辱。趕快下架吧！」；也有人稱「這麼好看的電影別下線啊」、「趕緊看不然可能沒得看了」。

事件亦引起「流量明星是否該遠離主旋律影視劇」的討論，有評論認為，主旋律影視劇抬高准入門檻是必要的，啟用流量明星可以，但被資本裹挾，不做好調查和背書，這樣的苦果就只能獨自吞嚥。

亦有評論指，電影電視這種作品是無數人合作的結晶，有導演、監製、演員、主角、配角等成百上千人參與其中，因人廢言、因噎廢食實在可惜，「即便沒有未來了，又何必抹去過往」。