湖北新發現古人類頭骨化石　距今約百萬年：歐亞內陸同時代最完整

湖北鄖陽學堂梁子遺址新發現1具古人類頭骨化石。據介紹，該頭骨化石距今約100萬年，是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完整的直立人頭骨化石。



湖北鄖陽學堂梁子遺址新發現1具古人類頭骨化石。（央視新聞）

周三（28日），國家文物局召開「考古中國」重大項目發布會，通報了來自湖北、雲南、溫州、開封四處考古新發現。其中，學堂梁子遺址發現1具保存較為完好的古人類頭骨化石，命名為「鄖縣人3號頭骨」。

2022年5月18日化石初露，頭骨保存完整，表面有少量膠結物，顱型飽滿，眉弓明顯隆起，是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完整的直立人頭骨化石。該頭骨化石距今約100萬年，處在歐亞大陸古人類近200萬年演化歷程的中間和關鍵環節上，是探討直立人演化及其在中國乃至東亞出現和發展的重要化石證據，實證了中國百萬年的人類史。

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學堂梁子遺址位於湖北省十堰市鄖陽區，是一處舊石器時代早期的大型曠野遺址。1989年、1990年，該遺址先後出土2具古人類頭骨化石，年代距今80萬年至110萬年左右，屬於直立人，被學術界命名為「鄖縣人」。3號頭骨化石距此前2具頭骨化石出土地點約35米，埋藏環境、伴生動物群與石製品技術特徵均相似，初步判斷應屬同一時代，具體還需要科技測年確認。