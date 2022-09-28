王菲連續4年獻唱內地國慶檔　新歌《歸途有風》發布網民促出專輯

定檔9月30日在內地上畫的電影《萬里歸途》，今日（28日）發布主題曲《歸途有風》MV，該曲由樂壇天后王菲演唱，這是她連續四年獻聲內地國慶檔電影。



國慶檔電影《萬里歸途》由饒曉志執導，郭帆、王紅衛監製，張譯、王俊凱、殷桃領銜主演。電影改編自真實事件，首次聚焦中國外交官撤僑幕後，如何赤手空拳帶同胞回家的故事。

電影主題曲《歸途有風》由王菲演唱，音樂人錢雷作曲、唐恬作詞。談及歌曲創作背景，錢雷介紹指，「這次歌曲製作有一些新嘗試，既有王菲獨一無二的風格，也有溫暖的眾生感」，他還指，「曲的創作源自電影帶給我的真實的感動，觀影時被張譯的表演深深震撼，這首曲包含著愛、離別、奔赴、守護等多種情感。」

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值得注意的是，王菲近年來為多部電影獻唱，這亦是她自2019年開始連續四年獻唱國慶檔電影。2019年，王菲為電影《我和我的祖國》演唱同名主題曲；2020年，王菲、那英再度聯手，獻唱電影《奪冠》片尾曲《生命之河》，致敬中國女排；2021年，王菲獻唱電影《我和我的父輩》主題推廣曲《如願》。

因以上三部電影均取得不俗的票房成績，王菲也被網民稱為「票房靈藥」；亦有網民調侃指，「所以她現在不是王菲是王國慶」；還有網民建議，這些年唱了這麼多主題曲，趕緊集合發一張新專輯吧。