「黑面天使」現身上海崇明島　近年數量上升曾由極危降為瀕危

被稱為「黑面天使」及「黑面舞者」的，國家一級保護動物黑臉琵鷺日前現身上海崇明東灘自然保護區。

黑臉琵鷺是瀕危物種之一。但近年來隨著種群數量持續上升，已經初步擺脫了瀕臨滅絕的境地。



+ 2

據《澎湃新聞》報道，周二（27日），一隻被「環誌」過的黑臉琵鷺現身崇明東灘自然保護區的自然灘塗上，該環誌彩環組合為右腿脛部自上而下綠黃藍，同時左腿脛部有紅底白字編碼環M74，經查詢發現，這隻黑臉琵鷺為2021年在韓國被環誌的個體，當時為幼體。

黑臉琵鷺是保護區的常客，每年春秋兩季都會途經崇明東灘保護區，夏季和冬季也有少量個體逗留東灘。黑臉琵鷺會利用保護區的自然灘塗或生態修復區內的淺水水域覓食休憩。這也是保護區連續三年發現韓國環誌的黑臉琵鷺。

公開資料顯示，黑臉琵鷺（學名：Platalea minor），因其扁平如湯匙狀的長嘴，與中國樂器中的琵琶極為相似，因而得名，屬於鵜形目、鹮科、琵鷺亞科，是國家一級保護野生動物，IUCN紅色名錄瀕危物種。

2000年，黑臉琵鷺的瀕危等級由「極危」（Critically Endangered）降為「瀕危」（Endangered），其後種群數量一直保持增長的勢頭，已經初步擺脫了瀕臨滅絕的境地。

近年來黑臉琵鷺種群數量的持續上升是一個野生自持種群復興的成功示例，根據《黑臉琵鷺全球同步普查2022報告》顯示，2022年全球共記錄到黑臉琵鷺6162隻，數量較去年增加了940隻，種群規模上升18%，該數量為有記錄以來的最高值。