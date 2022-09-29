4.4億年前魚類化石揭有頜脊椎動物崛起　「從魚到人」有關鍵證據

地球上現存99.8%的脊椎動物，包括人類在內都具有頜骨（上頜與下巴），被統稱為有頜脊椎動物或有頜類，而有頜類的出現與崛起，是「從魚到人」的脊椎動物演化史上最關鍵的環節，人類許多重要器官與身體構型，都可追溯到有頜類演化之初。

近期，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所朱敏院士團隊，在重慶、貴州等地志留紀早期距今約4.4億年的地層中，發現了「重慶特異埋藏化石庫」和「貴州石阡化石庫」，填補全球志留紀早期有頜類化石記錄的空白，並首次為有頜類的崛起與最早期輻射分化提供確切證據。相關研究成果周二（28日）已在英國《自然》雜誌在線發表。



對於「從魚到人」這一最關鍵的躍升環節具體在何時、何地、如何發生，皆需要古生物學證據來回答。可是，有頜類直到4.25億年前的志留紀晚期才出現較完善的化石記錄，而分子鐘推斷的有頜類起源時間不晚於4.5億年前的奧陶紀晚期。因此，有頜類的早期演化，存在一段至少綿延3000萬年、橫跨整個志留紀的巨大空白。

據中新網這些年來，朱敏院士團隊對重慶、貴州等地志留紀早期距今約4.4億年地層中首次發現的5種古魚化石進行詳細分析和深入研究，將有頜類牙齒最早化石證據、完整有頜類化石記錄，分別前推1400萬年和1100萬年。

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他介紹，其團隊在走遍中國志留紀地層可能含魚的200多個地點後，終於在華南志留紀早期地層中發現「重慶特異埋藏化石庫」和「貴州石阡化石庫」，發現大量特異埋藏保存的完整志留紀早期魚類化石。其中，「貴州石阡化石庫」來自約4.39億年前的志留紀早期，含豐富且保存良好的有頜類微體化石；「重慶特異埋藏化石庫」則來自約4.36億年前，是現時世上唯一保存志留紀早期完整有頜類化石的特異埋藏化石庫，堪稱「魚類的黎明」。

朱敏院士表示，「重慶特異埋藏化石庫」和「貴州石阡化石庫」的發現，在古生物學史上第一次大規模展示了志留紀魚群，尤其是有頜類的面貌，揭示了最遲到4.4億年前，有頜類各大類群已經在華南地區欣欣向榮；志留紀晚期出現更多樣、更大型的有頜類屬種，並開始擴散到全球，開啟了魚類登陸並最終演化成為人類的進程。

這次新進展亦將很多與人類相關的解剖學結構追溯到4.4億年前的遠古魚類，填補了「從魚到人」演化史上缺失的最初始環節，進一步夯實「從魚到人」的演化路徑。

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對於未來工作，朱敏稱，對志留紀早期的研究工作，目前公開的只是很小的一部分，對新發現的大量魚化石研究還會持續很長一段時間。目前，包括分子鐘和零散的化石記錄皆指示有頜類起源可能發生在4.5億年前甚至更早，而是次研究的最古老有頜類化石約為4.39億年前，之間仍有大量化石記錄的空白需要到更老的、志留紀最早期甚至奧陶紀的地層中搜尋。「從魚到人」演化輻射未來仍然有很多科學問題需要持續和深入研究。

網民點睇：

你希望祖先是魚還是猴

當知道自己的老祖宗是一條魚的時候，整個人的感覺都不太良好了

所以人類還會繼續進化嗎

現在人類的進化可能都被當成增生或者缺陷，被醫學給糾正了

是不是從魚到人不是很好奇，好奇的是這魚怎麼跟我家魚缸裡的清道夫長的是一樣的，是家族成員之一嗎

