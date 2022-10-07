超亮木星邂逅一輪凸月　「木星合月」明晚將現夜空

木星合月是木星和月亮運行到同一經度，兩者距離達到最近的一種天象。據《新華社》報道，這幕「星月童話」將於明晚（8日）再現夜空。



按由近及遠的順序，木星是第五顆圍繞太陽運動的行星，是太陽系中體積最大、質量最重的行星，也是肉眼最容易觀測到的天體之一。在太陽系八大行星中，木星的亮度通常僅次於金星，最亮時可達-2.94 等。因此，除了金星合月之外，木星合月的觀賞效果亦極佳。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事修立鵬介紹，行星合月前後，月亮和行星在視覺上很靠近，是一種很有特點的天象，尤其是金星和木星這兩顆明亮行星的合月。「木星合月並不罕見，差不多每個月都會發生一次，但都不盡相同，包括月相變化、木星亮度、發生時間（白天、傍晚、凌晨）等。」

對上一次發生木星合月的時間是今年9月11日，而這一天象景觀將於10月8日晚至9日晨再次發生。修立鵬說，屆時只要天氣晴好，感興趣的公眾可在東南方天空欣賞到超亮木星與一輪凸月競輝的唯美畫面。

據了解，進入9月以來，木星的亮度不斷增加，特別是在9月27日迎來「木星衝」後，其亮度更是一度達到極值。