中秋節｜特別賞月地點！西湖釣魚台福建月光環　太湖有月亮酒店？

「掬水月在手，弄花香滿衣。」中國賞月文化源遠流長，即使在「嫦娥五號」已經登陸月球的今天，國人仍然對月亮抱有獨特的浪漫情懷。除了天上明月，原來人間都有絕美「月色」，在地面、在水中、在眼前，有心人就能看見。這些特別的「賞月」地點，大家有沒有去過呢？



橋下明月夜

中國有數千座古橋，見證古人的建築智慧，拱橋的橋洞原來也是一個「賞月」好地方。

光影之下，弧形橋洞與水中倒影合成一輪美麗的彎月。隨着角度的變化，橋下「彎月」也會變成圓滿的「明月」，好像人生經常會遇到不圓滿的事情，但換個角度看一下，或許就豁然開朗。

瘦西湖釣魚台

釣魚台是江蘇揚州瘦西湖的標誌性景點，夜幕降臨之時，如鏡水面，倒映出拱門的影子，一邊是「圓月」，一邊是「彎月」，非常唯美。

瘦西湖原是五代後周和宋朝時的護城河遺迹，到了明清時期，那時許多富甲一方的鹽商在沿河兩岸經營，構築起風光秀麗的水上園林，鼎盛時期擁有「二十四景」。

太湖上的月亮酒店

浙江湖州的喜來登溫泉度假酒店，位於太湖南岸，獨特外形仿佛湖面升起的一輪「明月」，因此被譽為「月亮酒店」，成為地標性建築。

太湖上的月亮酒店，也是中國首家水上白金七星級酒店。（VCG/當代中國授權）

酒店由中國知名建築大師馬岩松領銜MAD建築事務所設計，以「月」為主題，將建築與太湖水景相結合，打造出富有詩意的景觀。

福建廈門「月光環」

在福建廈門園博苑內，有一個標誌性景觀，「海上生明月」的月光環。這個環形建築位於海水中央，高逾30米，其設計靈感源於月亮的陰晴圓缺，建築上裝有10萬盞LED夜景燈，透過芯片控制，可以呈現出數萬種顏色。這些小燈既要環保，又要防水、防塵、耐高溫，不僅「顏值」高，科技含量也很高。

甘肅敦煌月牙泉

月牙泉位於敦煌鳴沙山北麓，俯瞰彎曲如同新月，被譽為「沙漠第一泉」，從漢朝開始已經被列為「敦煌八景」。月牙泉雖然四面環沙，卻不會被風沙所掩蓋，因此被稱為奇觀。

月牙泉東西寬約25米，泉水最深處約5米，與周圍的古建築群組成了沙漠中的獨特風景線。（VCG/當代中國授權）

中國地大物博，相信特別的「賞月」地方也不止這幾個，大家有沒有發現身邊的「月色」呢？



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「水上仙境」天鏡閣原來是這位名人的隱居別墅？ | 圖說中國