杭州爸爸將4歲女兒塗鴉化成畫作意外大賣　最貴賣到6666元一幅

近日在大陸浙江杭州有位爸爸將自己4歲女兒的畫進行二次創作，其畫風簡潔明快又耐人尋味，作品在網絡上大賣，沒想到創作過程被他發到網路影音平台後，還引發大量圍觀，單條最高點讚量過百萬。



有網友表達出購買意向，金河濱就將自己「抄襲」的紅色小人畫作在網上售賣。「最開始7、800元人民幣一幅，後來想買的人越來越多，我就提高了價格，有人願意出價買，是對我作品的肯定，我欣然接受。」金先生接受《澎湃新聞》採訪時表示，短短3天已經將幾十幅畫賣完，現在開始出售399元人民幣一幅的印刷品。

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金河濱表示女兒平時就會畫畫，然後自己會選最喜歡的進行二次創作，平時都以鼓勵的態度來稱讚女兒的畫作，進而激起她的興趣，二創作品發佈到網路上後，已經有5家美術館聯繫，邀請自己與女兒進行畫作展覽，現在庫存的畫被賣得只剩下10幅都不到，一共賣了4、5萬元人民幣，最貴一幅更是賣到6666元人民幣。

他稱自己從小學起喜歡畫畫，現在從事設計工作，常在家畫畫。或許是耳濡目染，女兒金小美也喜歡拿畫筆塗鴉，常在紙板上隨心作畫。小美喜歡畫動植物，也喜歡條紋幾何圖案。在金先生和妻子的鼓勵下，女兒更是瘋狂地愛上畫畫，可以自己一個人畫上幾個小時。

女兒畫的幾百幅畫中，一張紅色小人是金河濱最喜歡的，金河濱以紅色小人為原型，畫了幾十幅畫得到了很多網友的喜歡，有網友說：「女兒創造了形象，父親賦予了意義！」也有網友調侃道：「女兒：怎麼說呢？望父成龍吧。」金先生也熱情回應：「哈哈哈她費心了！」金先生表示，自己對女兒的畫是由衷的欣賞，並且以後還會繼續抄下去！

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