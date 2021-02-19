山西女8歲全癱　臥床30餘年　卻憑超人毅力以畫筆創造最感人童話

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-02-19 06:40

對於畫家來說，最重要的是什麼呢？答案可以是一雙巧手，一對獨特的眼睛，或者還會是行遍萬里江山後，在畫紙上將靈感潑墨傾出的痛快淋漓。然而，這一切，張俊莉都沒有——可被命運奪走一切之後，也依然無法阻礙她成為一位畫家。

很多看過她的畫的人，都有一種相似的感受：你或許可以說她畫得不專業，但說不​​出來她的畫不好看。藝術的意義通常很難用具象的語言描述清楚，但在看了張俊莉的畫後，多少會被觸動到心中的那一塊藝術審視的神經（點擊放大看看張俊莉及她的作品）▼▼▼

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張俊莉生於1978年，跟那個時代大多數的孩子一樣，童年並不富裕但擁有最自由的快樂。而這份自由，卻只維持到6歲，便戛然而止。回想起來，那隻是一個普通的日子，彼時張俊莉才剛剛成為一個小學生。照常蹲在椅子旁寫作業，感覺大拇指有些腫痛時，也沒有放在心上。直到後來這種腫痛持續擴散到手腕，家裏人才意識到不對勁，需要去醫院檢查。

以現在的醫學來看，類風濕關節炎並不是特別嚴重的難症，但退回到四十年前，無論是醫療水平上還是普通家庭的承擔能力上來看，都是一道棘手的難關。父母帶著小俊莉四處求醫，不但治療無果，而且這些沉重的花銷也日積月累地壓在這個家庭上。最終，礙於各種因素，家人不得不把小俊莉接回家。不過短短3年，張俊莉便徹底癱瘓。

對於8歲的小朋友來說，到底為什麼會癱瘓，張俊莉甚至都還並不能完全理解，但是她能感受到的是，自己的身體，從沒有力氣站著，到沒有力氣坐著，在到最後只能終日躺在床上。從床邊的窗戶裡，張俊莉看到了其他小朋友上學、放學，也看到了時間在老樹的葉子上來了又走。在漫長的兩年時間裡，張俊莉終於接受現實，但也在尋找著屬於她自己的嶄新的活法。臥床的時候，爸媽在每日安排好她的生活後，就要趕著去學校教課，姐姐和弟弟也需要上學，不能一直陪著她玩。

大家都不在的時候，張俊莉就自己看了很多動畫片打發時間，而也是這另外一個天真浪漫的世界，讓張俊莉迷茫之中找到了自己的熱愛和方向。在沒有專業老師的指導下，張俊莉就對著電視機上的動畫人物自己握住了畫筆，用並不靈活的一雙手，靠在床上塗塗畫畫，一邊忍受病痛，一邊創造童話。18歲時，她的連載漫畫故事被《科幻大王》雜誌發表，獲得了500元稿酬。

一度以為餘生就只能癱瘓在床，日夜需要家人照料起居的癱瘓病人，第一次完全靠自己的創作獲得了報酬，這讓張俊莉更加堅定了想要以畫畫維生的夢想。就這樣，從畫素描到學習油畫，中間還自學了電腦打字，沒有靈感的時候，她就換換腦子去嘗試寫小說。

幾百幅畫作，數百萬字的小說——藝君簡直不敢想，一位在床上癱瘓了三十餘年的病人，除了要和行動不便的身體、常人難以感同身受的心理落差不停抗爭之外，竟然還能如此年復一年，筆耕不輟。

在她所有的油畫裡，藝君最喜歡的是「落日」系列（點擊放大欣賞）▼▼▼

如果說《小王子》的日落總是讓人想到悲傷，那張俊莉暈染在畫紙上的落日，便充滿著生的嚮往。 兩年多以前，《人民日報》等一些主流媒體對張俊莉做了一次報道，她的事蹟第一次被抽絲剝繭地展開在大家面前。也是在這段900多萬瀏覽的視頻之後，張俊莉的畫開始熱賣。

標價1000元的作品，對方主動花1314買下來，說是送給女朋友，剛好也湊一個好聽的數字——這樣「主動加價」的顧客遠不止一位。可與近千萬感動一同伴隨而來的，必然還有其他質疑甚至攻擊的聲音。有人說她藉機炒作，有人說她的畫不值幾百幾千的價錢，有人直接說她的畫不好看……但兩年過去了，看客們聚了又散，張俊莉依然還在畫畫。她的微博主頁簽名是：喜歡畫畫，想畫一輩子。

「我不知道我算不算畫家，但我的願望是成為一個真正的畫家。」

因為生病，所以張俊莉並沒有多少機會真正走出去，像很多畫家那樣在山川河海的旖旎風光中採擷靈感。但從童年時期的動畫片，到長大之後的文學作品，還有歷史上一顆顆璀璨的名家畫作，都讓她的畫筆一天天變得更有力量，足以跨越山河大海，遙望宇宙星辰。

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