西藏布達拉宮明起恢復對外開放　免費參觀至3月15日

據布達拉宮官方平台消息，布達拉宮將於2023年1月3日開始恢復對外開放參觀，根據西藏旅遊發展廳的相關優惠政策，從開放之日起至3月15日期間均免費參觀。



第一縷陽光照在布達拉宮上。（微博@Thomas看看世界）

通告顯示，布達拉宮管理處已妥善安排開放工作，對公共區域、設施設備等進行了消毒和檢查。參觀遊客需要提前一天登錄「布達拉宮票務預訂系統」預約購票，經體溫檢測和安檢後可以直接進入，遊客必須全程規範佩戴好口罩，並保持1米以上距離。此外，為了減少遊客密度，也將實行錯時、分流等限流措施。

西藏布達拉宮是一座規模宏大的宮殿式建築群，最初由吐蕃王朝贊普松贊干布興建。整座宮殿具有鮮明的藏族風格，依山而建，氣勢雄偉。宮中收藏了無數珍寶，是一座藝術殿堂。

《當代中國》介紹，「布達拉宮」繼承了藏族傳統建築的藝術手法，堅實墩厚的花崗石牆體，松茸平展的白瑪草牆領，金碧輝煌的金頂，具有強烈裝飾效果的巨大鎏金寶瓶、幢和經幡，彼此間交相映輝，形成紅、白、黃三種色彩的鮮明對比。

宮殿的設計和建造根據高原地區陽光照射的規律，牆基寬而堅固，牆基下面有四通八達的地道和通風口。屋內由柱、斗拱、雀替、椽木等組成主結構，鋪地和蓋屋頂採用的則是叫「阿爾嘎」的硬土，「布達拉宮」內各大廳室和寢室的頂部皆設有天窗，以便採光和調節空氣，柱樑上則刻有各種雕刻，牆壁上有面積達2500多平方米的彩色壁畫，同時宮內還收藏了西藏特有的、在棉布綢緞上彩繪的唐卡，以及歷代珍稀文物，非常值得一看。