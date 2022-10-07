12生肖｜虎猴一見兩地分　這些生肖組合註定婚姻不順　花開卻無果

提到婚配，老一輩的人很常用生肖是否相合，來判斷子女與對方是否相配。



確實，以生肖來合婚，是民間流傳已久的說法。這套說法的理論基礎，是著重在兩個人生年地支的五行氣場是否一致。兩人五行氣場若能結合，可以吸引、親和、凝聚五行力量，為兩人帶來正面的影響；相反，如果氣場衝突，不但會影響雙方的財富，還會令兩人難以相處，有分道揚鑣的風險。

傳統中，關於生肖合婚，流傳著一首「生肖婚配歌訣」。科技紫微網現在就根據這首歌訣，大致介紹這幾種不利於婚姻的生肖組合情況。

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1. 老鼠兔子不成婚

子鼠屬水，卯兔屬木。子刑卯，卯刑子，兩者為無禮之刑，就好比「兒子毆打母親」，有以下犯上之意。

鼠兔婚配一定要有紮實的感情基礎，而且兩人都必須能保持良好的理智，否則在生活上很難克服爭執，共同扶持，會容易因情緒化而導致不好的事情發生，也使感情越來越疏遠。

2. 虎猴一見兩地分

寅虎和申猴的關係比較複雜，既是相沖，又是犯刑。兩者從五行屬性來看同為陽性，寅木與申金兩強相遇，稱為「陽陽同性對抗無情之沖」。

虎與猴這兩人在一起時間長了，就會表現出兩人遇事不一致，都希望讓對方聽從自己，並會因意見分歧而產生爭端。若能經常分開，感情反而還好一些，如果長期在一起，就會經常吵架。

所以如果在這個組合裡有一方經常出差，或是以週末夫妻的形式相處，則可以避免兩人在婚姻中的不利之處，有小別勝新婚之意。

3. 金雞不到馬群跑

生肖雞與生肖馬的關係並不是太糟。雙方主要是火剋金，以大地之火克制金銀首飾之金。這種相剋力量雖不大，但是陰方容易受制，需注意身體疾病；或是一方受另一方的壓制較重。如果兩人命理配合得體的話，則問題不大，不算是太差的組合。

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4. 江豬不敢跳龍門

生肖龍五行屬土，又為四庫之首；生肖豬五行則屬水。此兩者呈「水來土掩」之勢，也就是水受土的克制。這種克制是有力之克，如果夫妻間生肖豬的命理過強過旺，則會形成辰（龍）庫受剋過重，而影響到夫妻的財運。當然這種組合需要實際結合雙方的命理來分析，才能確定。

5. 戌狗不到巳上去

巳就是蛇，生肖狗與生肖蛇在五行上雖為火土相生，但巳火為南方萬家燈頭之火，力量有限；而戌土為城牆、高崗之土，是為乾燥之土。土乾而不濕，是為無情。

用「燈頭之火」生「乾燥之土」，在感情中多半會表現為一方對另一方有無私的奉獻與關懷，但戌土一方卻未必能領受，這就難免會消耗愛意。雖然感情甜蜜，但是長久下去終是不美，彼此都會很累。

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6. 牛羊相逢淚淋淋

丑牛與未羊五行都屬土，又為陰性，看似有相互扶持之意，因此在夫妻或是戀人一般上會出現浪漫而甜蜜的開始。

不過兩者都是地支之墓庫。一個為金庫，一個為木庫，是兩個相剋的庫對壘、兩個強者的衝突。又因兩者皆為陰性，同性相沖，所以這種衝突多為暗中不動聲色的相剋與較勁。主要表現為夫妻在人前大致上和合美滿，但是私下關係卻較為冷漠，多埋怨與隔閡，易呈現冷戰狀態。

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