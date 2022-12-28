高齡學者密集離世　中國6日痛失13名兩院院士

據內媒綜合消息，內地最近不到一周時間內，「兩院院士」中有13人不幸離世，其中有雷射技術專家、生態學和森林學家、土木工程與結構力學專家等。據悉，截至12月26日，今年已經有51位「兩院院士」辭世。



12月25日，北京大學發佈訃告：北京大學基礎醫學院生物化學與生物物理學系童坦君院士因意外摔倒受傷醫治無效，於25日上午9時在北京大學第三醫院逝世，享年88歲。

中科院院士、老年基礎醫學家童坦君。（網絡）

資料顯示，由於中國科學院與中國工程院在中華人民共和國科技方面擁有崇高地位，所以常合稱為「兩院」；而中國科學院院士與中國工程院院士同樣因為學術稱號的榮譽，常合稱為「兩院院士」，或直接簡稱為「院士」。

據統計，截至12月26日，今年已經有51位「兩院院士」辭世。其中，至少13人在最近一周內離世。以下為近日去世的院士名單：

中國工程院院士張國成因病醫治無效，於12月21日在北京逝世，享年91歲；

雷射技術專家、中國工程院院士趙伊君，因病醫治無效，於12月21日在北京逝世，享年92歲；

無機非金屬材料專家，中國工程院院士顧真安，因病醫治無效，於12月22日在北京逝世，享年86歲；

土木工程與結構力學專家、中國工程院院士、清華大學土木工程系教授龍馭球，因病醫治無效，於12月22日在北京逝世，享年96歲；

生態學和森林學家、中國工程院院士李文華，因病醫治無效，於12月23日逝世，享年90歲；

中國科學院院士，中國自動控制和電力系統工程專家，清華大學教授盧強，因病醫治無效，於12月23日在北京逝世，享年86歲；

中國科學院院士、生物化學與分子生物學家張友尚因病醫治無效，於12月23日在上海逝世，享年97歲；

著名藥學家、中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究所原所長蔣華良因病醫治無效，於12月23日15點54分在上海逝世，終年57歲；

中國工程院院士，野生動物學專家，東北林業大學教授馬建章，因病醫治無效，於12月23日在哈爾濱逝世，享年85歲；

中國工程院院士、中國小兒外科主要創始人、著名兒科醫學教育家張金哲教授因病醫治無效，於12月24日17點03分在北京逝世，享年102歲；

圖為張金哲教授。按照其臨終遺願，他的遺體將捐獻給首都醫科大學用於醫學研究。（南方都市報）

中國科學院院士、北京大學基礎醫學院生物化學與生物物理學系童坦君院士意外摔倒受傷醫治無效，於12月25日上午9時在北京大學第三醫院逝世，享年88歲；

中國工程院院士、著名葉輪機械氣動力學專家、哈爾濱工業大學能源科學與工程學院教授王仲奇，於12月25日因病醫治無效，在哈爾濱逝世，享年90歲；

中國工程院院士、清華大學教授、清華大學建築設計研究院顧問總建築師、清華大學的校園建築的主要設計人之一，關肇鄴12月26日在北京長庚醫院離世，享年93歲。