動畫作品獲多項國際大獎　「美猴王之父」嚴定憲逝世　享年86歲

據上海美術電影製片廠官方公眾號消息，著名動畫藝術家、經典動畫片《大鬧天宮》的首席動畫設計、上海美術電影製片廠前廠長、被譽為「美猴王之父」的一級導演嚴定憲因病於26日凌晨4時24分逝世，享年86歲。



嚴定憲，1936年生，江蘇無錫人。1953年畢業於北京電影學校動畫專業，先後任上海電影製片廠美術片組、上海美術電影製片廠動畫設計、導演、廠長，曾任中國影協理事、上海影協理事、中國動畫學會副會長、國際動畫協會（ASIFA）會員。

嚴定憲曾擔任《驕傲的將軍》、《小蝌蚪找媽媽》、《大鬧天宮》等經典影片的動畫設計，並先後導演了《哪吒鬧海》、《舒克和貝塔》、《鹿女》等三十餘部經典影片。在他任上海美術電影製片廠廠長期間，1988年代表美影廠承辦了上海第一屆中國國際動畫電影節，為中外電影文化交流作出了重要貢獻。

嚴定憲。（網絡）

嚴定憲的作品獲得了多項國際大獎。《哪吒鬧海》獲1979年文化部優秀美術片獎、第三屆大眾電影百花獎最佳美術片獎、第二屆馬尼拉國際電影節特別獎；《大鬧天宮》獲1962年捷克第13屆卡羅維發利國際電影節短片特別獎；《小蝌蚪找媽媽》獲1961年瑞士節14屆洛迦諾國際電影節短片銀帆獎、1962年法國第四屆安納西國際動畫片電影節兒童片獎、1964年法國第十七屆戛納國際電影節榮譽獎。

《哪吒鬧海》國際版發行海報。（網絡）

其中，《大鬧天宮》是中國動畫的巔峰之一，影片主人公孫悟空的動畫形象深入人心。嚴定憲在前人的造型設計基礎上，結合了人、神、猴特性，做出了許多動畫人物動作的新嘗試，展現了世界領先的想象力。經過多次修改調整和精心琢磨，最終定稿了孫悟空的形象。導演萬籟鳴用了「神采奕奕，勇猛矯健」八個字給予肯定。而這一「美猴王」形象後來也家喻戶曉，成了許多代人珍貴的童年回憶。

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上海美影廠表示：「動畫片是嚴定憲先生畢生的理想和信念，他在一部又一部的影片中不斷創新突破，從中國第一部彩色動畫長片到第一部寬銀幕動畫長片、從影院片到系列片，都有他伏案繪畫的身影。他創造的動畫形象個性鮮明，他導演的動畫片風格多樣，為一代又一代人留下了美好的童年記憶，為中國美術片、為中國動畫學派、為中國民族動畫作出了巨大貢獻。」