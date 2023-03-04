中國「海底種草」建設綠洲？　修復海草床拯救「海洋之肺」

荒漠種草不出奇，「海底種草」又聽過未呢？ 這裏的草，指的是有「海洋之肺」稱號的海草床。

為了改善近海海底海草退化，維護海洋生態，中國不少地方正在積極探索「海底種草」。



過度開發 「海洋之肺」海草床面臨退化

海草床、紅樹林、珊瑚礁，是地球上3大典型的近海海洋生態系統，其中海草床具有極高的生態價值，有「海洋之肺」的美譽。

海草床是重要的海洋漁場，為海洋生物提供食物來源、棲息地和育幼場所。有媒體報道引述分析估計，1個足球場大小的海草床，可以容納8萬條魚和1億個小型無脊椎動物。

被稱為「海洋之肺」的海草床，是3大近海海洋生態系統之一，對維護生物多樣性、環節氣候變化都有重要意義。（Getty/當代中國授權）

海草床同時又是重要的碳庫，1平方米的海草床，一天就可以透過光合作用產生10升氧氣，儲碳效率比森林更高，對於緩解氣候變化有重要作用。

但是由於海洋開發，例如近岸工程產生泥沙沉積、污染物排放、近海養殖的無序發展等，全球三分之一的海草床正在消失，中國的海草床也發生嚴重退化，換句話說，近海海底正在變成一片荒漠。

多地建保護中心 逐個拆解海草床種植難題

好在幾年來，環保問題受到中國官方和社會的重視，海南、山東、廣西等地，紛紛成立保護中心，透過「海底種草」拯救「海洋之肺」。

地面種草已經不易，遑論是在海底種草。如何把植物固定在海底、栽種甚麼品種、如何提高成活率，這些問題需要一一解決。

在山東榮成的保護基地，科研人員建立了培養溫室，測試和培育合適的海草品種。（網上圖片/當代中國授權）

具體來講，「海底種草」的第一步是培育幼苗。科研人員在各地建立了保育基地，模擬海草生長的環境、溫度、水質 ，然後選出等成活率比較高的草種進行培育 。

海南高隆灣海域水流較急，漲落潮差較大，生態環境不穩定，工作人員先選擇幾個品種在光滩進行試種，持續監測成活率、生長狀況。

最終選中了成活率56%以上的泰來草和88%以上的海菖蒲，再進一步到開放水域移植或播種。

而在山東榮成、長島等地的修復區，工作人員從2013年起反覆試驗，找到更適合當地的品種鰻草。

經過培育的鰻草，可以生長到一個成年人的高度，具備大面積推廣的可能。

參照陸地「沙漠草方格」 修復海草床

第二步就是海底種草。為了避免人工種植的海草還沒生長到海床上就被海底洋流沖走，在海南文昌高隆灣海域，工作人員反覆嘗試，參照陸地上的「沙漠草方格」，研究製作「海底土方格」。

在海中種草，最重要的就是解決幼苗固定的問題。工作人員參照陸地上的「沙漠草方格」，將幼苗放入托盤，再植入海中。（網上圖片/當代中國授權）

「海底土方格」簡單來說，就是先製作種植方格，用托盤把海草固定住；然後再潛水員一點點移植到海中；等到海草底質修復穩固後，再拆除托盤和支架，讓海草幼苗形成連片的海草床。有人形象地將這個過程形容為是「為大海植髮」。

幼苗培育完成後，要靠潛水員將幼苗一點點移植到海中。（網上圖片/當代中國授權）

「植髮」之後還要提供「售後服務」。

冬天天氣轉冷，海草的生長速度就會減緩。為了提高成活率，廣西合浦的科研人員專門建立了室內基地，降溫時將幼苗移植到室內，助其度過寒冷冬天之後，再把它們放生到自然環境中。

探海底、製方格、選草種……在各地科研人員和漁民的努力之下，中國正在海底種出一片片草原。

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