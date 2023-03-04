活着被肢解：人彘酷刑背後故事　砍四肢挖眼弄聾後還有「進化版」

你聽過「人彘」嗎？「人彘」是什麼？



這是一種極其可怕的酷刑，將人的雙眼挖出、弄聾弄啞、斷其手足卻不弄死他，而是讓人在這種狀況下自生自滅。

當然，最後必死無疑，只是死前的痛苦與掙扎，我們難以想像。

究竟這麼殘酷的刑罰是怎麼出現的呢？一切要從漢高祖劉邦開始說起……

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話說劉邦贏得了楚漢之爭，成為了漢高祖，開創了一大盛世。然而，從他仍默默無名時，就一直陪伴著他的糟糠之妻——呂雉卻在他死後開始搞事。原因無他，就是擔心劉邦的另一位夫人——戚夫人和她的孩子會威脅到自己，因此使了諸多手段來對付她。

戚夫人能歌善舞，自從劉邦認識她之後，就漸漸地把心都放在了她的身上，對她百般寵愛，而她也恃寵而驕，多次撒嬌要求劉邦改立自己的兒子做太子。劉邦在的時候，呂后可以忍，但劉邦一死，她就忍不下去了，她命人把戚夫人關起來，先毒殺她的兒子，再把她做成「人彘」，這個酷刑極端殘忍，還引起後世爭相效仿。

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糟糠之妻，為何總不如一個年輕貌美的女子？

呂雉早早就嫁給了劉邦，那時候家境並不富裕，她為丈夫管理好家庭、為他生下了一子一女，甚至為了劉邦而入獄、被項羽抓去當人質，一切的辛苦，她都為了丈夫的事業默默忍受著。然而，等到呂雉被放回劉邦身邊時，卻發現他有了年輕貌美的戚夫人。且因為久而未見，劉邦漸漸疏遠了她，她的心裡有多少哀怨與憤恨，可想而知。

大漢初建，因嫡長有序，劉邦立了呂后的兒子劉盈為太子。只是過不久，戚夫人懷孕且生下了個兒子，隨著孩子長大，戚夫人愈來愈受寵愛，野心也大了起來，常常一哭二鬧三撒嬌地要劉邦改立自己的兒子為太子，劉邦自己也覺得劉盈雖為太子，但太過善良軟弱，不像自己，反倒戚夫人的兒子劉如意聰慧機靈，動了念頭想改立太子。但嫡長有序是歷來的宗法制度，大臣們都勸劉邦不要做這種破壞制度的事情，呂后更是找來連劉邦都請不出來的隱士來穩固劉盈的地位，劉邦只得無奈作罷。

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寫一首詩，就被做成史上最駭人聽聞的「人彘」

因著這件事，呂后對戚夫人很是憎恨，認為她不但奪走了自己的丈夫，連自己兒子的太子位子都想來搶！劉邦死後，太子劉盈順利即位，是為漢惠帝，呂后也成為了皇太后，大大地掌握了權力。悶了很久的呂后，上位第一件事就是把戚夫人關起來，把她的頭髮剃掉，戴上枷鎖，讓她跟奴隸一樣地磨米，藉由虐待她來出自己積了很久的一口氣。

曾經備受寵愛、享盡榮華富貴的戚夫人被如此對待當然不爽，就寫了一首《永巷歌》紓解自己的煩悶心情，內容是：「兒子做了王，媽媽卻成了奴隸，每天都在磨米，還怕被人殺死，我的兒啊！我們離得這麼遠，誰能告訴你啊！」想不到這首歌傳到了呂后耳中，呂后聽到大為憤怒，都走到今天這步田地了，還想依靠兒子上位！於是她找了個機會，把身為趙王的劉如意毒殺了。

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殺了兒子之後，下一個受死的自然是這個讓她一直恨得牙癢癢的戚夫人，只是呂后不想讓戚夫人死得這麼痛快，就想了個酷刑：把她的雙眼挖出、弄聾弄啞、斷其手足再丟進茅房裡，並命名為「人彘」。有些說法是還要割去鼻子、剃去全身毛髮，再抹上損壞毛囊的藥。據說處理得好的話，「人彘」可以活三天，前提是不要在處理的過程中死掉。彘，豕也，即猪的意思，於是，曾經集三千寵愛的戚夫人成了可憐的「人形豬」，被丟在茅廁裡，毫無尊嚴地死去……

不殘忍爬不到高位？武則天、慈禧也做過！

之後，「人彘」這項酷刑被傳了下來，歷史上除了戚夫人這個例子，還有幾個很有名的「人彘事件」。像是慈禧在垂簾聽政時，就把她的競爭對手麗妃的手腳砍斷，泡在罈子裡。

而武則天順利當上唐高宗的皇后之後，便把原本的王皇后跟曾受寵的蕭淑妃打入冷宮，有一天，唐高宗突然想起這兩個曾經與他很恩愛的女人，就去冷宮看她們，還答應要放她們出來。好不容易拿到后位的武則天哪能讓她們出來危害自己的地位！唐高宗前腳剛走，她後腳就到了，令人把她們兩個痛打一頓，再剁去手腳、做成人彘。這還不夠，她命人把兩個人彘放到酒缸裡面，要讓酒精滲入她們的骨頭，使她們「骨醉」！

中國歷史上有許多奇奇怪怪的酷刑，燒熱鐵剝皮、一片片把肉割下、五馬分屍等等，朝代愈往後，刑罰的花樣就愈來愈多，明代的朱元璋甚至曾在人腦袋上開洞、灌水銀呢！能想出這樣的刑罰的人，腦袋裡都在想什麼，真是令人費解啊。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：將人的雙眼挖出、弄聾弄啞、斷其手足再讓他自生自滅…揭史上最恐怖刑罰「人彘」背後故事】