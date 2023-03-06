「劉三姐」扮演者黃婉秋逝世享年80歲　最後微信：我將到天外傳歌

《北京日報》報道，3月4日，著名表演藝術家、電影《劉三姐》中「劉三姐」的扮演者黃婉秋因病重搶救無效，在廣西桂林逝世，享年80歲。



報道稱，著名劇作家魏明倫證實了該消息。2月19日，在黃婉秋發布的人生最後一條微信朋友圈中，她寫道：「永別了，我將到天外傳歌去了！」

公開資料顯示，黃婉秋，1943年出生於廣西桂林，中國電影、歌劇演員，桂林市文化局原副局長。黃婉秋十三歲開始演藝生涯，從事桂劇舞台藝術，1961年主演電影《劉三姐》。

自1980年起，黃婉秋赴日本、新加坡、馬來西亞和泰國等地演出，被譽為「歌仙」，曾為香港文志唱片公司、中國國際音像出版、新加坡風格唱片公司等灌錄錄音帶和唱片。

1983年，黃婉秋被調到廣西自治區歌舞團擔任副團長，之後參演電影《春蘭秋菊》、《離江春》、香港片《白髮魔女》等。

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據悉，1961年，山水音樂彩色電影《劉三姐》上映後，在內地反響熱烈，銀幕上黃婉秋飾演的劉三姐以幽默勇敢開朗善良的形象令觀眾印象深刻。其後，《劉三姐》曾在全球50多個國家發行，亦在馬來西亞等國家地區上映時收穫熱烈反響。

黃婉秋曾說：「是《劉三姐》成就了我，她讓我成為大家喜愛的演員。我的藝術生涯和『劉三姐』緊緊相連。」