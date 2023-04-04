坐擁經典杭幫菜竟被稱「美食荒漠」　杭州懸賞百萬徵集菜系標準

川菜、湘菜、粵菜、閩菜、蘇菜、浙菜、徽菜和魯菜共稱為中國八大菜系，其中杭幫菜便是浙菜的重要流派。

為提升杭幫菜品牌，杭州市商務局在日前出台《推進杭幫菜高質量發展十大行動（徵求意見稿）》，最高獎勵100萬元（人民幣，下同）徵集菜系標準。



據《杭州日報》報道，杭幫菜泰斗胡忠英大師表示，杭幫菜在國內烹飪比賽中屢屢獲獎，一度走出國門，但由於選材考究，烹飪有技巧和難度，並不是每家店都做得好。以「西湖醋魚」為例，魚的選材、烹飪步驟等都有講究門道。

杭州商務局推出的《十大行動》第一條就是組織制定杭幫菜菜係標準，鼓勵行業協會、杭幫菜大師工作室等參與，鼓勵各團體企業制定行業標準。對於主導制定標準的企業單位，分別給予每項不高於100萬元、30萬元、20萬元、20萬元的一次性獎勵。

由於許多杭幫名菜需要現場製作，為加強這些經典名菜向預製菜和餐飲品牌的轉化，鼓勵企業加大研發，對在杭州註冊運營的企業銷售杭幫菜單品年銷售額首次突破0.5億元、1億元、2億元的，分別給予不超過25萬元、50萬元、100萬元的獎勵。

同時，發揮杭州「電商之都」、「直播基地」的優勢，通過媒體平台開展常態化宣推。將杭州特色小吃定勝糕、春捲、小籠包等打造成杭州特色美食IP。

杭幫菜是八大菜系「浙菜」中的重要流派，口味以鹹為主，略帶甜，「清淡」也是杭幫菜的象征特點。其中經典名菜包括西湖醋魚、東坡肉、龍井蝦仁、筍乾老鴨煲、八寶豆腐等。