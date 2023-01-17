通關｜在大灣區享夏威夷風光！　汕頭南澳美景美食迎四方遊客

【編者按】揮別民族英雄文天祥留下名篇的珠海萬山群島海域，羊城晚報《大美嶺南》走進廣東省唯一的海島縣——汕頭南澳。在這裏，海上絲路文明令人著迷。基於特殊的地理環境，南澳不僅有著得天獨厚的風光，也有著深邃的歷史意蘊。島上的居民世代以耕海為生，在大海的聚寶盆裡收穫著豐沛的饋贈。



南澳，廣東省唯一的海島縣，總面積113.8平方公里，坐落於廣東、福建、台灣三省交界的海面上，是高雄、廈門、香港三大港口中心。

11.08公里的南澳大橋穿越海面，架起南澳發展新起點。在南澳島上，68公里的環島公路如玉帶環繞，被譽為「廣東最美旅遊公路」。蜿蜒於山海之間，將藍色的大海與綠色的海島無縫串聯。白色的海浪與綠色的枝葉交相輝映，成為天然的氧吧。環島路下的海濱棧道，讓遊客融進優美的自然生態。

南澳旅游資源具有海、史、山、廟立體交叉特色，金銀島、青澳灣、國家級海洋公園、海島國家森林公園等眾多景區景點一直備受青睞。擁有廣東南澎列島國家級自然保護區、「國際候鳥天堂」——廣東南澳候鳥省級自然保護區，以及「中國最美麗海岸線」「廣東省旅遊強縣」「廣東省濱海旅遊示範景區」「省級旅遊度假區」「廣東省濱海旅遊產業園區」「廣東省全域旅遊示範區」「廣東十大美麗海島」等稱號。

基於特殊的地理環境，南澳不僅有著得天獨厚的風光，也有著深邃的歷史意蘊。八千年前，象山細小石器新石器早期遺址留下先民活動的足迹，成為粵東地區最早人類活動之地；東坑仔商周文化遺址的發現是先民海上絲綢之路探索之端。

舊時南澳被譽為「潮汕屏障、粵閩咽喉」。明清兩朝有鄭成功、戚繼光、施琅、劉永福等名人抗侵禦倭、保土捍疆的歷史，明、清兩代201任總兵、副總兵，共同守望這片海域。島上文物古蹟達60多處，總兵府、宋井、雄鎮關、古城牆，無不展現著這座海上要塞的綿綿歷史。在歷史長河中，主要形成了海絲文化、海防軍事文化、宗教文化、民俗節慶文化、海洋文化等多種類型的文化形態。

南澳近海海域水質優良，有魚、蝦、蟹、貝、藻、浮游生物等水生生物資源共1361種。主島岸線長達94.3公里，擁有海灣66處。島上的居民世代以耕海為生，在大海的聚寶盆裡收穫著豐沛的饋贈。他們用新鮮優質的時令海鮮款待四方遊客，傳遞了海島的淳樸民風和熱情的待客之道。

在南澳的山海之間，還有奇特的自然饋贈。位於青澳灣北迴歸廣場的自然之門，是我國建成的第11座北迴歸線標誌塔。

地處台灣海峽喇叭口的位置，也為南澳提供了極其豐富的風力資源。果老山上直指長空的翅膀，是亞洲第一大海島風電場。世界首個多端柔性直流輸電示範工程、160千伏機械式高壓直流斷路器以及160千伏超導直流限流器示範工程，搭建了風能發電新天地。

風能發電為汕頭源源不斷輸送著清潔電源

南澳也是海上絲綢之路的重要節點，南澳一號的發現見證了南澳曾為重要港口的史實。在這裏，海上絲路文明令人著迷。當嶺南的第一縷陽光緩緩照耀在青澳灣，200多萬平方米的優質海灘便穿上了一層金色的輕紗，「東方夏威夷」的美譽便在遊人心中浮現。

隨著南澳開發建設的不斷推進，島上各種旅遊配套設施不斷完善。遊客數量屢創新高，在這片優美、愜意的海島上盡享美好時光。南澳正朝著國家5A級旅遊景區和省級全域旅遊示範區的目標破浪前行。

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