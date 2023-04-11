深圳將建新地標！紅樹林博物館落址深圳灣　佔地約10萬平方米

日前，深圳市建築工務署發布深圳紅樹林濕地博物館的招標預公告。據悉，該博物館落址深圳灣畔，將以「飛鳥」和「紅樹」結合，擬分7個主題展區，打造城市生態文化新地標。



深圳紅樹林濕地博物館項目區位圖。（深圳新聞網）

深圳紅樹林濕地博物館是國家林草局與深圳市政府共同建設的國家級博物館，將與全球首個紅樹林保護國際交流與合作基地「國際紅樹林中心」結合，共同打造具有獨特意義的城市生態文化名片。

該博物館位於深圳灣濱海休閒帶與山海連廊的交界點，緊鄰紅樹林國家級自然保護區、深圳灣公園、深圳國際園林花卉博覽園及福田交通綜合樞紐等重要的城市設施與特色片區。

項目集紅樹林生態保護、陳列展覽、收藏保護、科普教育、科學研究、國際會議與娛樂休閒於一身，佔地約10.8萬平方米，建築面積約4.5萬平方米。其中，展覽面積約1.2萬平方米，展陳工程投資約2.2億元人民幣。

項目的建築在形式上受「飛鳥」和「紅樹」的姿態啟發而展開想像，據悉，「紅樹」作為深圳市的市樹，是深圳精神的文化象徵。展陳敘事設計擬分為7個展區序廳尾廳，講述紅樹林生態系統內各生物、生物與環境因子關係、生物之間的關係，以及該系統對人類社會的影響。