有片｜深圳仙湖植物園辦花展人潮逼爆　網民：進退兩難，人比花多

香港復活節假期，許多人選擇出遊，其中鄰近的深圳是不少人一日遊的景點，4月7日開始大灣區花展在深圳仙湖公園舉辦，人潮逼爆，許多網民也在小紅書分享「植物園裡開滿了人」、「沒有體力和耐心千萬不要去」、「沒看到花海，只看到人海」，有網民反映，人潮多到提前預約買了票也入不了園，引發熱議。



小紅書用戶「阿昏昏」4月8日下午15時發文稱，「完全進不去！場面完全失控！保安在那攔著勸人回去了」，她向《香港01》記者透露，平常公園裡的人也蠻多的，因為最近再辦花展，所以人潮更多。

「阿昏昏」推測，是有許多沒有預約的人就想入仙湖植物園看展。此外，也有不少網民分享，因人氣景點弘法寺在植物園內，許多遊客也排隊入園，造成這個周末、周日人潮洶湧。亦有不少網民抱怨，指光走進園中出就考驗體力和耐力，批評現場動線安排不佳。

據了解，大灣區花展在4月8日到4月17日在仙湖植物園舉辦，可提前預約購票。在近日成為深圳熱門景點。

蓮塘口岸5分鐘就可以到地鐵站，去大梅沙或仙湖植物園都很方便：

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2023粵港澳大灣區花展相關資訊

時間：4月8日－4月17日

地點：仙湖植物園（主會場，需門票）香蜜湖·四季花谷（分會場）

門票：成人15元，可透過微信公眾號「粵港本地生活」、「深圳仙湖植物園」購買。

交通：建議地鐵，可搭乘地鐵8號線仙湖站C2出口（有電梯）/C3出口（要爬樓梯），自行開車可能會遇上交通管制