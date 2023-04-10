融合舞蹈與武術　深圳出品舞劇《詠春》國家大劇院上演場場爆滿

近日，深圳原創舞劇《詠春》在北京的國家大劇院連演五場，場場爆滿，引發內地關注。《詠春》最大的亮點是融合舞蹈與武術，在精彩的武術對決中糅合了古典舞和現代舞之美，舞蹈演員的肢體動作乾淨利落，又將中國武術的美感和力道詮釋得淋漓盡致。



根據資料，舞劇《詠春》由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，深圳歌劇舞劇院創排演出，北京保利劇院管理有限公司任全國巡演總運營，由2022年度國家藝術基金與深圳市宣傳文化基金共同資助。中國舞蹈家協會主席馮雙白擔任編劇，韓真、周莉亞執導。

《詠春》將詠春拳和香雲紗兩個國家級非物質文化遺產融入劇情和舞台表現中，彰顯了嶺南文化的魅力。在故事主線方面，周莉亞曾表示：「我們以一個深圳劇組拍攝電影《詠春》為引，用南下打工的燈光師大春這樣一個小人物的拼搏，和電影中葉問在香港打拼的經歷，在戲裏戲外建立情感的勾連和共鳴。」

最受到關注的是《詠春》劇中舞蹈與武術的融合，尤其是葉問挑戰四大門派的打鬥場面，詠春拳、南螳螂拳、八卦掌、八極拳、太極拳悉數登場，現場掌聲不絕。

北京舞蹈學院副院長許銳表示，「《詠春》在舞武融合上下了很大功夫，跟電影中的武術很像，把實戰搏擊變成了觀賞性的審美設計，用這種方式來傳遞中國武術精神內涵。同時，在沒有容錯空間的舞台上，沒有剪輯、沒有後期，能夠這麼流暢完美呈現出來，這是舞蹈本體的勝利，甚至超越了武術表演，它有了自己的氣質和審美。」

消息指年底或來香港演出

此番《詠春》全國巡演於3月初開始，除了北京外，還將在上海、廣州、瀋陽、杭州等城市巡演。有消息指《詠春》在年底或來香港演出。

不少港人即使本身並不習武，但都對詠春拳有一種情意結，幾十年來大量以詠春拳為題材的經典電影和電視劇大受歡迎，相信《詠春》若有機會來香港演出，將掀起新一輪的熱潮。