｢世界最神秘的鳥｣首現身大灣區　比大熊貓還稀少！全球野外僅千隻

海南鳽是國家一級重點保護動物，由於野外數量僅有1000隻左右，而被列為全世界30種最瀕危鳥類之一。近日，一隻海南鳽現身廣東惠州，這亦是粵港澳大灣區中首次發現牠的身影。



綜合內媒報道，惠州市惠東縣自然生態保護促進會工作人員，近日發現烏禽嶂的紅外相機竟拍攝到了海南鳽（漢語拼音為jiān，粵音同「堅」）活動的身影。

在一段夜間監測影片中，一隻大眼睛尖嘴巴的鳥在鏡頭前停留了幾秒後，邁著悠閒的步伐離開。工作人員經與專家確認，認定這是國家一級重點保護動物海南鳽，「在整個惠州乃至整個粵港澳大灣區都是首次發現。」

據了解，海南鳽是中國特產的鳥類，在海南為留鳥，在廣東、廣西、福建、浙江和安徽等地為夏候鳥或旅鳥，野外數量僅有1000隻左右，較國寶大熊貓更為珍貴稀有。

而由於晝伏夜出、不喜群居、不喜鳴叫等習性，使得海南鳽極少被人類觀察到，因此也被稱為「世界上最神秘的鳥」。

海南鳽最早於上世紀六十年代首次被發現，惟發現後又有如「消失」一般，直至上世紀九十年代才再次被發現。原惠州市林科所所長周紀剛說，「如果不是有現代化紅外相機拍攝的話，可能也很難見到牠的真面目。」