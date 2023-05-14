曾佔全國碳排放量三成　一個佛山老工業園區如何「調節呼吸」

走進廣東佛山美的工業園西區，仔細看，許多畫面都有著呼吸一般的節奏。例如，自動化產線上機床的工序等待，機器人轉換機械臂方向時的啟停，電梯在辦公樓層之間來回升降……在美的樓宇科技自動化工程師淦述春的眼中，節能減碳的空間藏在這些「會呼吸」的細節裡。



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



「機器人在停機等待的時候，機械臂的電機、驅動器等一直處於待機狀態，仍會消耗電能，我們控制機器人在空閒時進入耗電量極低的休眠狀態，減少裝置能耗。」在美的多聯式空調工廠裡，淦述春一路走走停停，向記者介紹生產中節能改造的亮點，「我們對真空箱進行變頻控制，如果沒有產品進入，它就會自動降低功率」。

「雙碳」目標下，佔據二氧化碳排放總量31%的工業園區成為降碳控碳的重要對象。從2021年起，建成已有20年的美的工業園西區開展了一場「呼吸調節實驗」，從老舊工業園區蛻變為零碳園區，在「一呼一吸」間實現零碳閉環。

自帶能量回收模組的數智電梯。（羊城晚報）

把造空調、坐電梯的碳排放降下來

零碳園區，又稱為碳中和園區，即園區採取一系列措施減少的碳排放量要等於園區實際的碳排放量。

為將美的工業園西區溫室氣體的源頭一一找出來，負責零碳改造工程的美的樓宇科技事業部於2021年下半年開展了詳細的碳盤查，完成碳排放的「摸家底」。

美的工業園。（羊城晚報）

碳盤查一般分五步，即「邊、源、算、報、查」。為何劃定園區這一邊界來實現碳中和？實際上，存量產業園區已成為減碳「硬骨頭」，目前中國存量產業園區碳排放佔全國碳排放的比重約達31%。在今年的廣東省兩會上，有政協委員建議，加大對存量轉型產業園區的減碳關鍵技術科研投入。「源」，則是找出排放源。美的工業園西區的主要碳排放源與其他工業園區類似，在於外購電力和燃氣的使用。

不過，有點特殊的是，這裡的產品基本都與氟機相關，就是以含氟溫室氣體（HFCs）為主要製冷劑的中央空調產品。「在生產過程中，我們要對產品注入冷媒，就可能產生冷媒的逸散，造成碳排放，在測試和回收階段同樣也會產生這種逸散。」美的樓宇科技研究院數位化業務架構中心負責人王坐中介紹。

建構零碳園區，最直接的思路是通過最佳化工藝和提高能效，把「呼」出溫室氣體的總量降下來。

對於製造企業，大量碳排放來自生產車間。「第一是採用冷媒的升級替換，採用更加環保的冷媒。第二是改進生產工藝，比如說有些銲接工序，原先是用燃氣的，現在改為電焊，效率更高；在冷媒回收階段，工藝升級後效率極大提高，回收裝置實現了冷媒的99%循環利用。」王坐中表示。

而暖通、電梯、照明三大系統基本上可以涵蓋辦公樓碳排放的50%-60%。對於暖通系統，美的工業園西區將舊空調換成了加裝數字感測器的MDV8多聯機，運行能效提升28%以上；對於電梯系統，數智電梯自帶能量回收模組，能將多載下行時的勢能轉化為電能。

用數位化平台監測園區「呼吸」

在減少了「呼」出二氧化碳的總量後，通過建設風電、光伏發電項目，來替代由化石能源佔主導的電網產生的同等電量，達到如同吸收二氧化碳的效果，是許多企業求解碳中和的做法。

美的多聯式空調工廠。（羊城晚報）

減碳視線落在了大片的廠房屋頂。王坐中表示：「如果生產過程中用到了相當比例的綠電，就可以抵消掉一部分的碳排放量。」以多聯機工廠中來回奔跑的AGV小車為例，其動力就源於這些綠電。

在對能源供給側和消費側進行一番規劃後，如何將兩端協同起來，成為這場「呼吸調節實驗」推進的關鍵。

第一個調節工具就是儲能系統。一方面可利用白天和夜晚的電力峰谷價差節省用電成本，另一方面則提升了光伏系統的效率。「因為光伏發電並不是那麼穩定，波動性大，有時候外面陽光很好，但發出的電力當時用不掉，這時就要把多餘的太陽能儲存起來，等到晚上需要的時候再釋放出來。」王坐中解釋道。

要實現兩端的協同，一套數位化工具對於效率提升至關重要。

2021年11月，美的發佈了樓宇科技數位化平台iBUILDING，其中的碳管理系統，就如同園區的呼吸監測儀，不僅連接所有的能源生產側裝置，還可以將用能終端進行互聯。這套工具也被運用在碳排放源較為集中的生產車間。每個廠房的用電量都被接入系統，折算成碳排放數值，工廠管理者也可以自行設定上限，如果某階段碳排放超過預定數，管理者可以實地稽查，進行提前管控。

此外，碳盤查的「算」和「報」都實現了線上化，碳管理系統內建了不同能源需求場景的碳排放因子，輸入具體用量，就能自動換算為碳排放量，減少了大量統計的麻煩，能很快輸出碳排放報告。

美的多聯式空調工廠的機械臂正在工作中。（羊城晚報）

成本壓力下零碳動力從何而來？

在這場「呼吸調節實驗」中，碳管理平台能讓冷冰冰的機器開口說話，並翻譯為人能「聽懂」的能源語言；而工業園區中的人的低碳意識和日常化，才是邁向零碳園區的根本動力。

在美的工業園區西區，員工無須刷證開閘，無須動手按電梯，僅憑一張臉，實現從園區大門到辦公座位的一路無感通行；訪客可掃描工位上的二維碼，對工位上的照明和空調進行按需調節，如午休時就能將照明光線調暗，同時也減少了碳排放，這些都是能直觀感知的減碳行為。

談到零碳意識覺醒，「90後」淦述春就是一個典型代表。2020年，淦述春大學畢業進入美的樓宇科技，主要負責自動化生產線的建設。

隨著2020年「雙碳」目標的提出，他開始兼職工廠節能減碳相關崗位，如今更將綠色製造和打造零碳產品作為工作重心之一。「美的工業園西區80%的產品都是出口的，我們必須要很清楚國外客戶的需求和市場動向，同時考慮怎樣計算產品的全生命週期碳排放，怎麼打造零碳產品。」

美的工廠中的自動化生產線。（羊城晚報）

追問減碳的動力，如何平衡成本和回報始終是需要解決的一大問題。中國節能協會碳中和專業委員會副秘書長王挺曾表示，短期來看，企業建設零碳產業園，短期內只有投入沒有產出。

王坐中認為，雖然國外目前還未針對空調製造企業出台如「碳關稅」政策，但一些國外客戶會對產品的碳排放提出要求，例如要供應商提供產品的碳足跡報告；國內一些企業也越來越關注產品的碳足跡，「所以要提前做佈局和嘗試，把握住這一趨勢。」

以追尋產品的碳足跡為開端，碳諮詢、碳減排、碳金融等更多商業模式正被開拓出來。如對於有減碳需求的企業，美的樓宇科技對外輸出減碳經驗，為對方提供碳盤查、碳諮詢和減碳規劃等服務，包括落地節能減碳方案。

談到美的工業園西區這一零碳園區的實驗意義，王坐中坦言：「我們希望通過這個舊園區的改造，把技術成熟度提升上來，探索出新的商業模式。它對於我們規劃新的項目也非常有借鑑意義，如果從新項目的設計、建造、營運等步驟開始，就將『碳中和』或超低能耗的目標確定下來，成本就不見得很高了。」