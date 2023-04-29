雲上嶺南｜「遺欖無餘」微觀看世界！廣州首個欖文化微館5.1開館

4月27日，羊城晚報全媒體記者從廣州市增城區獲悉，位於該區正果鎮雲水禪心人文小鎮的廣州首個欖文化微館「遺欖無餘」館將於5月1日正式開館。



館內除了涵蓋國家級非物質文化遺產「欖雕」系列作品和欖文化系列產品、文創作品外，還將在「五一」期間開啟全國首個欖雕紅色人物肖像特展，特展將以60位紅色英雄人物為創作主題，通過高超的欖雕技藝，在小小欖核上展現栩栩如生的英雄人物。

精湛的欖雕藝術作品。 （羊城晚報）

雲水禪心人文小鎮位於廣州增城正果鎮，該項目是在增城區委區政府的指導下，由廣州鄉村振興控股集團作為牽頭建設主體打造，通過鄉村振興基金的「基金+園區」創新模式，下沉式賦能、陪伴式孵化的文旅融合項目。項目圍繞國家級非遺欖雕為特色，以欖雕博物館為文化傳播窗口，以民宿產業為依托，以文化創意園文旅綜合體為呈現方式，圍繞「一帶一區三產業」的核心理念進行打造。

「遺欖無餘」欖文化微館是基於傳統非遺文化和本地旅游資源，與鄉村文旅市場深度結合的非遺文創品牌館。欖文化微館以欖雕為核心，以廣州市增城區百年欖林為基礎，全鏈條式打造欖文化產業，旨在建設綠美人文鄉村、挖掘提升鄉村多元價值、深度賦能鄉村文旅。

精湛的欖雕藝術作品。 （羊城晚報）

值得一提的是，「遺欖無餘」非遺文創品牌在深耕欖雕文化的同時，亦注重對非遺等傳統文化的再創造、再推廣。項目匯聚了一批青年藝術家駐地創作，旨在以青年力量創新非遺「新玩法」，用年輕的視角挖掘非遺文化背後的歷史脈絡和精神實質，讓傳統欖雕走進更廣大消費者的視野，為鄉村文旅注入新文創、新活力。

雲水禪心小鎮負責人黃建強認為，除了欖雕藝術是增城唯一的國家級非物質文化遺產外，增城連片的百年烏欖林更是增城獨有的旅遊景觀資源，位於正果鎮的湖心島有著欖林竹海的奇觀，卻鮮為人知。 「我們希望藉助鄉村旅遊的複蘇，以欖文化微館為公共文化空間，將欖文化集中展示給公眾，同時促進全國欖產業資源整合，打造欖文化全產業鏈集聚型景區。」

黃建強表示，接下來，雲水禪心人文小鎮將以欖文化微館為依托，開拓研學教育、鄉村演藝等多種形式，進一步擦亮欖文化這張地方文化名片。

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