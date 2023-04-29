雲上嶺南｜廣州「音樂茶歇巴士」上線　再現粵式「音樂茶座」

「逛吃逛吃」又有新選擇！ 4月26日，觀光音樂餐飲雙層巴士——「音樂茶歇巴士」在廣州二沙島上線。今年「五一」假期開始，市民遊客可以沉浸式體驗移動的「音樂茶座」。「音樂茶歇巴士」上設有音樂舞台、吧台和升級版的粵式茶歇，再現粵式「音樂茶座」情景。



音樂舞台登上「音樂茶歇巴士」。 （羊城晚報）

26日下午，廣州二沙島上江風拂面而來，一台醒目酷炫的雙層巴士緩緩開出，這是廣州巴士集團下屬單位廣州市雙城觀光巴士有限公司聯合音樂團隊、高校、餐飲企業聯袂打造「音樂茶歇巴士」，是「粵陶巴」品牌旗下的新產品。在「音樂茶歇巴士」上，傳統的公交車座位由音樂舞台和吧台代替，巴士從二沙島出發，途經廣州大橋、廣州塔、星海音樂廳等廣州地標美景。

「音樂茶歇巴士」再現粵式「音樂茶座」情景。（羊城晚報）

二十世紀八九十年代，越秀區曾有廣州最早的音樂茶座，隨著港台粵語流行歌曲興起，越來越多廣州人在音樂茶座裡聽歌點歌，成為當時全國最新潮消費體驗。如今二沙島再現「音樂茶座」，與市民遊客同享粵港澳大灣區音樂文化。

「音樂茶歇巴士」今年「五一」假期正式發車。（羊城晚報）

「『音樂茶歇巴士』與本土音樂團隊、廣州大學音樂舞蹈學院和星海音樂學院合作，將高校的本土優秀音樂學子帶到音樂巴士，音樂巴士也成為學校的教學實踐基地，學子們以巴士為舞台，展現自身才藝，提升個人藝術修養。」廣州巴士集團「音樂茶歇巴士」項目管理員黃志梅介紹，「音樂茶歇巴士」正式上線後，每個月都將有不同的音樂主題和歌單，民樂、爵士樂、民謠歌曲等各色音樂氛圍，以及木棉花奶蓋茶、陳皮豆沙酥、梅菜雞仔餅、亞麻子冬茸老婆餅等6款點心，為市民遊客帶來不一樣的觀光體驗。

「雙層巴士沿途優美的風景，搭配廣州本土音樂團隊歌手演唱經典粵語歌曲和原創音樂，讓乘客們乘坐巴士遊覽時沉浸式地感受嶺南音樂文化。」廣州大學音樂舞蹈學院副院長王洪濤表示，接下來更多的優秀學生、專業老師將把精彩節目帶上「音樂茶歇巴士」，「音樂茶歇巴士」也為師生們的藝術實踐提供了展現平台。

「音樂茶歇巴士」從二沙島陶苑北門出發，經過廣州大橋、廣州塔、閱江路、星海音樂廳、廣東美術館等風景優美的廣州地標、建築。從4月29日起，「音樂茶歇巴士」正式發車，每天10:30—19:30 期間共有5個班次，單程一個小時左右。市民遊客通過微信「都市觀光」小程序即可預定，票價199元/人，現特設早鳥優惠價，10:30的班次僅需129元/人。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】