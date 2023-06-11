成都必去！打卡全國最大熊貓郵局　還能把熊貓「和花」帶回家？

隨着可愛呆萌的「和花」、身手了得的「萌蘭」等一眾「明星大熊貓」在内地網絡爆紅後，熊貓熱潮頓時席捲全國，作為「熊貓之鄉」的四川成都，人氣更是居高不下。



日前，成都開設了全市最大的熊貓郵局，除了有獨家熊貓郵戳，還能買到精美的熊貓明信片、文創產品等。想果賴（過來）把「和花」帶回家？快看以下的遊覽攻略吧！



熊貓郵局登陸成都百年老街 打卡熊貓「和花」塗鴉牆

來四川成都看熊貓，除了可以去大熊貓基地之外，還有一個不能錯過的地方，那就是熊貓郵局了！

熊貓郵局自2013年創立以來，已先後在成都多個人氣景點開設分局，像是寬窄巷子、四川大學、成都雙流國際機場等地。

成都熊貓郵局自2013年創立，是全球首個熊貓主題的郵政品牌，擁有全球唯一專用郵政編碼（610088）及郵政日戳。（網上圖片）

2022年8月，熊貓郵局再迎來全新旗艦店，成為目前規模最大的熊貓郵局，共有兩層，面積相比其他分局增加了5倍以上。

這座成都最大的熊貓郵局，坐落於擁有逾120年歷史的暑襪街上，郵局對面是巴洛克風格的百年郵政大廈，街道兩旁樹影婆娑，放眼望去，古今元素交織，極具文藝氣息。

成都熊貓郵局旗艦店

熊貓郵局旗艦店位於百年暑襪街，是成都規模最大的熊貓郵局。（視覺中國／當代中國授權）

不過，最令人矚目的，一定非熊貓郵局旗艦店外的巨型熊貓「和花」塗鴉牆莫屬。只見綠色的外牆中，畫有一隻逼真可愛的「和花」，上面更寫有它的專屬標語「果賴」，成為了郵局的一大亮點。

熊貓郵局旗艦店的外牆上，畫有巨型的大熊貓「和花」塗鴉，樣貌可愛軟萌，十分逼真，吸引大批市民及遊客前來打卡。（網上圖片）

Q版「和花」明信片 獨家熊貓郵戳 特色文創周邊推介

步入熊貓郵局旗艦店内，是一個清新的綠色空間，採用流線型的室內設計，猶如置身大熊貓最愛的竹林之中，非常特色。

熊貓郵局旗艦店以清新的綠色為主調，流線型線條貫穿設計，打造出「熊貓山谷」的感覺。（視覺中國／當代中國授權）

來到熊貓郵局，除了寄信等基本郵政服務外，還有多個創意空間讓大家逐一體驗和打卡，包括明信片區、文創產品區、藝術展覽、文化空間等，在這個綠意盎然的空間裏，多角度感受成都獨特的文化魅力。

究竟熊貓郵局内，都有哪些特色文創周邊呢？

首先，當然少不了郵票和明信片！熊貓郵局擁有來自世界各地的精美郵票和郵冊，還有熊貓系列明信片，無論是可愛風、卡通風、手繪風還是寫真風，款式琳琅滿目，喜歡集郵的朋友可以在這裏盡情「淘寶」！

成都熊貓郵局推出多款熊貓主題的文創周邊產品，包括郵票、明信片等，近日推出的熊貓「和花」系列產品大受歡迎。（熊貓郵局官方微博、視覺中國）

除此之外，熊貓郵局内更擁有過百款熊貓文創產品，像是熊貓造型的玩偶、包包、衣服、紙膠帶、徽章、冰箱貼等。

成都熊貓郵局内，熊貓主題文創產品琳琅滿目，像是有玩偶、手辦、明信片、徽章、冰箱貼等。（網上圖片）

無論是生活擺件，又或是潮玩手辦還是旅遊紀念品，都能盡情選購，相信會令一眾熊貓迷們流連忘返！

值得一提的是，熊貓郵局内還設有「時光郵件」區域，大家購買明信片後，還能現場進行投寄。大家不妨親手寫上一封信、一張明信片，寄給未來的自己或親朋好友，收穫一份遇見過去的浪漫。

熊貓郵局裏外都設有休息區，有咖啡和小吃可選，像是熊貓造型的雪條等，享受美食之餘，打卡也一流。（網上圖片）

想體驗不一樣的郵局之旅？大家有機會到成都旅遊的話，不妨來熊貓郵局打個卡吧！

旅遊小資訊

成都熊貓郵局（暑襪街旗艦店）

地址：成都市錦江區暑襪北一街26號

營業時間：上午8:30到下午8:30（周一至五）、上午9:00到下午8:30（周末）

交通：4號線太升南路站、3號線市二醫院站、2/3號線春熙路站均可前往

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