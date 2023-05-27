全球唯一白色大熊貓活動影像首次公開　「落妝」國寶什麼樣子？

2019年4月，四川臥龍國家級自然保護區首次拍到全球唯一一隻白色大熊貓的蹤迹，初步估計年齡大概2到3歲左右。至今四年過去，相關部門近日首次公開這隻已經成年的白色大熊貓完整的活動影像。



2019年4月，一張由大熊貓國家公園臥龍片區採集到的，一隻白色大熊貓幼崽的圖片出現在公眾視野中。（央視新聞）

據央視報道，2019年4月，一張由大熊貓國家公園臥龍片區採集到的，一隻白色大熊貓幼崽的圖片出現在公眾視野中，與經典黑白配色的大熊貓相比，渾身雪白、體態稚拙的白色大熊貓，堪稱差別迥異，宛若虛構。但由於當時受監測條件的限制，工作人員僅僅採集到稍顯模糊的側面照以及一段身影同樣模糊、一閃而過的臀背部影片。

其後，臥龍國家級自然保護區管理局針對這隻罕見的白色大熊貓，成立了專門的課題組並展開專項監測。在經過多次研判路線、佈設和調整紅外相機位點，終於在一個合適的位點拍攝到了這隻白色大熊貓的一幀清晰正面全身像。

北京大學生命科學學院研究員李晟介紹，在大熊貓分布的北端的秦嶺地區，存在另外一種比較罕見的大熊貓色型，是棕白色的色型。臥龍記錄到一個非常罕見的白化大熊貓，可能是由於基因變異。

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白化動物，是自然界中一類奇特而神秘的個體，白化現象可能在多種動物類群中出現，在中國古代史料中，便有對白化鹿、白化熊、白化海龜甚至是白化鳥類的記錄。據專家介紹，根據以往研究結果，白化動物往往同時伴隨一些因基因缺陷導致形態或生理異常而產生的多種疾病。然而監測中的這隻白色大熊貓如今已有五六歲的年齡，迄今並未發現牠的行為和生存受到明顯健康問題的困擾。目前，牠和其他正常顏色的大熊貓一起棲居。

李晟又指，這隻個體目前可能是中國有正式文獻記載以來，第一隻野外記錄到的白化大熊貓。牠的基因會不會在小的種群裏面逐漸傳播開來，能不能一直穩定遺傳下去，這個是目前還不太清楚的，需要後續更多的研究來了解。