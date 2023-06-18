劉德華遭起訴！《掃毒2》被指抄襲內地電影　遭索賠近億人民幣

因認為劉德華總監製並出演的電影《掃毒2》，在諸多方面剽竊自己在2006年拍攝的影片《完美情人》，成都環球博納文化傳媒有限公司（下稱「成都博納」）將劉德華及其電影《掃毒2》的出品方公司、3名編劇等一共十名被告告到法院，要求索賠9999.9999萬元（人民幣，下同）。



近日該案在北京知識產權法院進行第二次正式庭審，成都博納董事長阿生表示，目前北京知識產權法院對本案的庭審已經全部結束，原告方當庭表示不同意調解。法院將擇日對本案宣判。



《掃毒2：天地對決》大收15億。（劇照）

綜合內媒6月16日報道，被告劉德華未出庭，由劉德華特別授權律師代理出庭。

成都博納起訴稱，電影《掃毒2》在人物設置、敘事結構、故事背景、人物關係、重要情節、結局表達、人物職業、拍攝表現手法、人物海報設計、片名設計、服裝設計等諸多方面，幾乎是「完全」抄襲剽竊了原告2006年拍攝的電影《完美情人》。

成都博納聲稱《掃毒2：天地對決》全方位抄襲他執導及主演的《完美情人》。（電影海報）

成都博納稱，兩部電影的「人物設置完全相同」。《完美情人》人物設置為4個男人的故事：男一梁風（阿生飾）、男二丁力、男三警察張強，以及男一、男二曾經共同擁戴的長者姚坤（義父）之間恩怨情仇的故事。

成都博納稱，《掃毒2》人物設置與此完全相同：男一余順天（劉德華飾）、男二地藏（古天樂飾）、男三警察林正風（苗僑偉飾），以及男一、男二共同擁戴的長者余南（叔叔）之間恩怨情仇的故事。

成都博納稱，兩部電影的「人物設置完全相同」。（《上游新聞》）

成都博納又稱，兩部電影的「敘事結構完全相同」：《完美情人》中男一和男二都曾經受到過男四長者（義父）的恩惠，江湖經營上有所成功後，二人面臨正義與邪惡的人生選擇時分道揚鑣。男三既為警方辦案人，又是男一和男二熟人穿插其中，卻又苦於找不出真實罪犯，最終通過男一的良心發現並以非常手段引蛇出洞，大義滅親，得以申張社會正義。

成都博納稱，《掃毒2》中男一和男二都曾經接受過男四長者（叔叔）的恩惠，也是江湖經營上有所成功後，二人面臨正義與邪惡人生選擇時分道揚鑣，男三也是既為警方辦案人又是男一和男二熟人穿插其中，也是苦於找不出真實罪犯，最終通過男一的良心發現，以非常手段引蛇出洞，大義滅親，得以申張社會正義。

報道指，此次庭審是針對原告提出的「16大條，203點抄襲」發表意見，被告方則否認抄襲，並稱原告《完美情人》是「愛情片」，《掃毒2》是警匪片，不可能抄襲愛情片。