林智堅論文風波｜中華大學認定抄襲撤銷碩士學位　校長：深表遺憾

前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉嫌抄襲，中華大學今天公布審查結果，認定其論文確實存在抄襲情事且情節重大，校方確定撤銷其碩士學位並公告註銷其學位證書。



中華大學發表聲明稿稱，此次林智堅碩士論文違反學術倫理，經審議委員會決議撤銷其碩士學位，中華大學劉維琪校長表示尊重，也深表遺憾。林智堅在大學期間半工半讀努力向學的事蹟，留給許多學弟妹深刻的印象，經此事件後，相信必能記取教訓努力再出發。

聲明稿提到，學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎。此次林生碩士論文的指導教授與一位口試委員，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。雖然本校絕大多數老師對敎學研究都相當認真，但本校仍將全面檢討，對少數不適任的教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。

聲明稿指，校方兩年前即已訂定「博碩士生學位論文品保準則」，要求學位論文提報前後都要經過相似度比對；碩博士生皆要簽署「論文未涉抄襲及代寫聲明書」；各碩博班對教師指導論文篇數皆設有上限，教師應確實遵守上限規定。若再有違反學術倫理情節嚴重者，該博碩士班經評估後得停止招生。

民進黨桃園市長參選人林智堅昨（9）日遭台大認定論文抄襲。（TVBS新聞網授權使用）

中華大學指出，有關碩士在職專班畢業生林智堅碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲案，教務處在收到調查報告後，依據學校「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，決定撤銷林生的碩士學位並公告註銷其學位證書。

學校在2022年7月7日至8日陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉林智堅在2008年7月的碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託學校科技管理學系執行的研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。

中華大學指出，校方經檢視檢舉函、教育部公函內容，並對涉案碩士學位論文及研究計畫期末報告初步比對後，決定應予以立案調查。並依「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」相關規定，委員由過半數為校外學者專家組成，於7月14日立案學位著作抄襲審議委員會，調查、處理。

審議委員會自7月14日至8月16日共計召開6次審查會。過程中，除給予被檢舉人及其他關係人，充分提出書面說明及相關佐證資料的時間及機會外，並邀請被檢舉人及關係人出席審查會議，進行口頭說明及答詢，徹底保障渠等應享有的程序權利。

審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，於釐清案件事實後，同時參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」的抄襲定義，及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」的抄襲定義，認定林智堅碩士學位論文寫作確實存在抄襲情事且其情節重大。

林智堅曾經表示，「堅定向前」不僅是這次選舉的口號，更是我們的行動原則。過程中即使遇到亂流，但不會影響我們的堅定的腳步。一步一腳印，認識這座城市，感受這座城市的熱情與魅力。（林智堅Facebook）

中華大學重申，本案調查、處理過程中，為維護本案審議委員會職權行使的公正性及結論正確性，包含董事會成員在內任何人員並未干涉審議委員會的職權行使，且未對外擅自發言，所有參與本案調查的人員，包括審議委員、被檢舉人、關係人等也簽署保密切結書，同意不對外發布任何與本案調查有關的消息。

校方完全尊重審議委員會的調查結論，並根據其結論依法執行後續相關程序，當事人等若對調查、處理有任何疑問，當事人可提起救濟程序，主張自己權利。

林智堅中華大學論文案始於國民黨台北市議員王鴻薇檢舉，爆料林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。這兩篇論文雷同度極高，不僅內容幾乎雷同，包括圖表、引用文獻、附錄，甚至錯字都幾乎相同。

根據王鴻薇取得的相關資訊，新竹科學園區是在2007年12月公布此一委外辦理案，金額為45萬元；取得委外案的，是中華大學科技管理學系。2008年6月20日，中華科管系完成竹科期末報告，報告署名的主持人是中華大學科管系副教授李友錚、教授王明郎。僅10天後的7月1日，林智堅通過碩士論文審查。林智堅的指導教授，是中華大學副教授賀力行。