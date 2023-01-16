《新世紀福音戰士新劇場版：終》內地版海報涉抄襲　設計公司致歉

《新世紀福音戰士新劇場版：終》（EVANGELION:3.0+1.01）的內地版海報，近日被揭涉嫌抄襲。

1月15日，海報設計師黃海所在的工作室「竹也文化」就事件致歉。官方已下架相關海報。



《新世紀福音戰士新劇場版：終》預計於1月20日在內地各大影音平台上架，日前官方公開電影宣傳海報，卻被網民發現海報涉嫌抄襲法國藝術家Nico Delort 2013年的作品《Where the Wild Things are》。

Nico Delort在Twitter 發文回應事件，他表示，自己並未授權或參與海報製造，新福音戰士官方已刪除相關海報。

微博@新世紀福音戰士_中國發文稱，已關注到《新世紀福音戰士新劇場版：終》中國大陸地區限定海報的相關爭議，並第一時間刪除了爭議海報，同時緊急聯繫了該海報設計師黃海老師，目前正在確認中。

1月15日，黃海所在工作室@竹也文化就事件發布致歉說明，承認在海報設計工作中出現問題，並正在聯繫原作者以商議解決。

說明稱，竹也文化工作室代表黃海先生、本次海報設計項目中工作室的主負責人及參與本項工作的相關工作人員，向Nico Delort、相關合作方致以誠摯的歉意。

工作室承認在海報的設計過程中，確實存在素材使用不當、未得到海外畫師授權、團隊內審核把關不嚴的現象，對此本不應出現的不嚴謹行為誠摯道歉。

目前，工作室正通過各種渠道積極聯絡Nico Delort，希望向其致歉並支付相應的素材授權費用，補償其經濟損失。同時，工作室已與合作方溝通退回所有海報設計費用。