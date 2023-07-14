香港故宮·國寶Talk To You｜養精蓄銳圖　感受胡藻斌賦老虎的神韵

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。

在中國文化中，虎的形象代表威猛、生機與強大。第七期，介紹香港故宮文化博物館中展出的畫作——《養精蓄銳圖》。



香港故宮文化博物館的展品來自全國各地，而博物館本身也有逾千件藏品，包括出自中國近代著名畫家胡藻斌之手的《養精蓄銳圖》。

胡藻斌祖籍廣東順德，生於1897年，經歷了八國聯軍侵華以及抗日戰爭。老虎一直是民族自強的象徵，胡藻斌致力畫虎，也是寄寓圖強之意。而《養精蓄銳圖》是胡藻斌將西方寫實技法，融入中國傳統繪畫中。

香港故宮文化博物館助理研究員黃悦行介紹，胡藻斌與香港的淵源非常深，在抗日時期曾赴香港參與抗戰宣傳的工作，並留下許多形像生動、氣勢豪邁的畫虎之作，期間因走漏消息被日軍發現，日軍一度利誘他賣國，但胡藻斌一一拒絕。

1942年，胡藻斌回內地時因積勞成疾離世，年僅45歲。所幸的是，胡藻斌妻子秉承其遺志，將胡藻斌的作品帶到中國內地各地展出。