香港故宮·國寶Talk To You｜胭脂紅地琺瑯彩壽字蓮紋碗大有來頭？

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。

第六期，讓我們一起走近香港故宮文化博物館展出的一件康熙年間琺瑯彩瓷代表作，感受這份穿越時空的魅力。



胭脂紅地琺瑯彩壽字蓮紋碗是康熙年間琺瑯彩瓷的代表作，而琺瑯彩又是清代彩瓷中最為名貴。該碗內壁是白釉，外壁則在澀胎上用胭脂紅彩作地，有三個花形的開光，開光之間用纏枝花紋相隔，三個開光內是栩栩如生的牡丹和一個壽字。

開光是指在瓷器上畫出邊框，並在邊框中畫出以山水、人物、花卉等。胭脂紅地琺瑯彩壽字蓮紋碗的牡丹花形狀就是開光，而牡丹中的壽字是為了祝賀康熙壽辰。

學貫中西的康熙皇帝致力推動琺瑯彩的燒製，經過多年研究終於成功，琺瑯彩瓷亦成為康熙對中國瓷器的最大貢獻，也讓這種兼具西方特色與東方神韻的精美陶瓷，成為清代瓷器的代表之一。

當時，釉料仍然要從西方進口，再由中國工匠製作而成，後來到雍正年間，中國才研發出琺瑯釉料。從此，琺瑯彩開始在中國的瓷器上廣泛使用。

香港故宮文化博物館助理研究員喬夢介紹，琺瑯彩瓷的燒製十分珍貴，且工序複雜，因此只僅限於清宮內部使用。值得一提的是，琺瑯彩瓷與傳統瓷器的花紋不同，前者的繪畫方式採用了西方的油畫技巧，若仔細觀察，就能看到其蓮紋深淺。