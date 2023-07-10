香港故宮·國寶Talk To You｜乾隆如何為母親慶生？心意藏於畫作中

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。

在香港故宮文化博物館中，有不少展品與生日有關。第五期，請來的是出自乾隆皇帝之手的《三壽作朋軸》。



民間傳言都說，乾隆皇帝是一個至孝之人。乾隆皇帝每年都會為母親崇慶皇太后送上一幅畫作，在他38歲之時，就曾為57歲的母親揮毫完成祝壽之作《三壽作朋軸》。

在《三壽作朋軸》中，乾隆皇帝將「三壽」（上壽、中壽、下壽）和「歲寒三友」（松、竹、梅）結合，而三種植物都有長壽的蘊意，代表乾隆皇帝祝願母親能夠長命百歲。

若仔細觀察畫紙，就可發現畫紙表面有淡淡的墨跡，而這些墨跡都是類似經文的字體。其實，乾隆皇帝是採用寫過經文的藏經紙來作畫，為母親積德積福。

香港故宮文化博物館助理研究員陳麗安介紹，很多人都說乾隆皇帝侍母至孝，非常孝順，基本上每天早上都會陪母親用膳，還會為她作畫、陪她看戲。在崇慶皇太后的壽辰之際，乾隆皇帝不僅令宮廷畫師為母親繪製書畫以作紀念，還親自賦詩作畫或抄寫佛經作為壽禮，恭賀母親福壽安康。

陳麗安介紹，從檔案記載，可以看到乾隆皇帝基本每年都會為母親作畫，譬如從《起居注》就可以看出他是何時將畫作送給母親，而這些作品都凝聚了他對母親真摰而深厚的感情。