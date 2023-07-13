｢世界最神秘的鳥｣首次現身廣東連南縣　全球僅千隻　珍貴過大熊貓

國家一級重點保護動物海南鳽，被譽為「世界最神秘的鳥」，由於野外數量稀少，還被列為全世界30種最瀕危的鳥類之一。

近日，海南鳽首次現身廣東省清遠市連南瑤族自治縣，不過就因受傷在路邊一動不動，熱心民眾發現後向有關部門報告，目前牠已被送往救治。



海南鳽首次現身廣東省清遠市連南瑤族自治縣。（南方日報）

周一（10日），一名家住連南縣三江鎮的民眾在駕車途中，偶然見到一隻受傷的鳥在公路邊一動不動，因擔心是保護鳥類於是上前查看，並向相關部門報告情況。

經專家鑑定，這隻受傷的鳥正是國家一級重點保護動物海南鳽，這亦是海南鳽首次在連南瑤族自治縣域內現身。

當局通過初步檢查，發現海南鳽腿部受傷，目前已由連南自然資源局與清遠市林業局對接，並派車將受傷的海南鳽送到清遠市野生動物救護中心進行救治。

據了解，海南鳽是中國特產的鳥類，在海南為留鳥，在廣東、廣西、福建、浙江和安徽等地為夏候鳥或旅鳥，野外數量僅有1000隻左右，較國寶大熊貓更為珍貴稀有。

由於晝伏夜出、不喜群居、不喜鳴叫等習性，使得海南鳽極少被人類觀察到，因此也被稱為「世界最神秘的鳥」。

海南鳽最早於上世紀六十年代首次被發現，惟發現後又有如「消失」一般，直至上世紀九十年代才再次被發現。