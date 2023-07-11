南京動物園女童「釣鱷魚」畫面極驚險　網民：被拖入水中怎麼辦？

暑假來臨，不少家長會帶孩子去動物園玩，但「垂釣鱷魚」你敢嘗試嗎？



近日，江蘇南京一間動物園推出新互動項目，讓爸媽帶孩子乘船遊湖「釣鱷魚」，影片一出引發熱議，園方回應稱湖中為「揚子鱷」性格溫順、咬力弱，現場很安全。

影片瘋傳網民怒轟：萬一孩子被鱷魚拖入水中怎麼辦？（點擊放大瀏覽）：

+ 18

據《星視頻》報道，影片中一名小女童乘坐黃色遊船，當船停在湖中央時，手持長桿，將桿子伸入湖泊中，等待鱷魚上前吃掉桿子上的食物。

這時鱷魚頭猛然伸出水面，一口將釣桿上的半截魚給扯下，之後沒入水中消失，從後續幾個畫面中可以看到，湖中不只一隻鱷魚，整艘船幾乎已被「鱷勢力」包圍。

女童家長事後將這段影片發上網，意外引發網友熱烈討論，有網友驚呼：「父母心大太危險了，萬一孩子被鱷魚巨大的力量拖入水中怎麼辦？」也有網友表示：「這是揚子鱷，危險系數不高，沒聽說過傷人事件。」

【延伸閱讀】澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊 仲行近攞手機拍片 下秒險斷頭慘死（點擊放大瀏覽）：

+ 9

對此園方工作人員先是表示近期確有這樣的活動，但不是每天都有，在保證遊客安全的情況下，可以「持桿吊食投餵」，並稱湖中是揚子鱷，性情比較溫順，吃條大魚都費勁，揚子鰐咬不住棍子沒那麼大力氣。

工作人員後又改口稱不允許近距離投餵，園區有兩個和鱷魚相關的項目，但都是只能站在距離較遠的地方觀賞，現已著手排查。

延伸閱讀：

核准馬英九基金會邀37陸師生訪台案 移民署：兩岸青年交流樂觀其成

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】