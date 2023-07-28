劇透！成都大運會開幕式今晚亮相　探尋背後的「廣東力量」

第31屆世界大學生夏季運動會（以下簡稱「成都大運會」）開幕式將於7月28日晚在四川省成都市舉行。成都大運會開幕式匯集了很多廣東力量，其製作方就是一支來自廣州的創意製作團隊——廣州銳豐文化。開幕式舉行前，羊城晚報特派成都記者專訪了創作團隊成員，了解開幕式背後的故事。



舞台技術裝備大多來自廣東

「成都大運會籌辦歷經5年，整個開幕式創作團隊沖鋒了3次，經歷了無數艱難，終於可以完成使命了。」成都大運會開幕式總製作人、廣州銳豐科技董事長王銳祥在接受采訪時如是說。

「本屆大運會開幕式用一句話來形容，就是陽光燦爛的開幕式。」成都大運會開幕式總導演陳維亞介紹，開幕式文藝表演《青春追夢》由青春之光、青春活力、青春友誼3個段落組成，「青年大學生就像八九點鐘的太陽，朝氣蓬勃，所以希望將大運會的開幕式做成一場陽光燦爛的開幕式。」

總製作人王銳祥和總導演陳維亞在開幕式場館。 （羊城晚報）

成都大運會開幕式總時長控制在100分鐘之內，是歷屆國際大賽開幕式時間最短的，而表演時間只有短短15分鐘。王銳祥表示，在15分鐘的表演時間裡呈現成都千年曆史文化沉澱，還要實現表達元素豐富、科技含量高，考驗著整個創作團隊。同時，如何利用有限的資金和資源，讓開幕式呈現出最精彩的效果，也是創作團隊面臨的實際問題。空中威亞、煙火、燈光、音響、舞台特效、服裝道具等，每一個細節都需要不斷地雕琢打磨。

「成都大運會開幕式上，大量的技術裝備來自廣東。」王銳祥表示，廣東舞檯燈光領域市場份額佔據全國的85%以上，其中燈光設備更是佔據了全球70%的市場份額。

憑藉著廣東在舞台裝備和藝術科技領域的獨特優勢，創作團隊依托技術支撐，專門研發了40台激光設備，實現在舞台上呈現太陽粒子的藝術效果。為了實現「追夢追光」的藝術效果，創作團隊還根據場館內坡度不大的實際情況，研發出了一套智能控制高空表演裝置，立體化呈現藝術效果，最大程度表現出年輕大學生的蓬勃朝氣。

總製作人王銳祥。 （羊城晚報）

與北京冬奧會開幕式採用的大型地屏顯示不同，成都大運會開幕式採用的是投影技術，但投影技術在實際運用中會遇到一系列問題。例如，一旦遇到下雨天，地面積水會形成反光，可能嚴重影響投影效果；鋪設在地面的投影背景，也要求能夠最大程度解決投影光衰減的難題。

「對此，創作團隊四處尋找，終於找到了合適的廠家。其生產的既有防水功能又能避免光衰減問題的白色地毯，保證了投影效果。」王銳祥說。

巴蜀文化元素集中亮相

「我所承擔的任務是為開幕式的主題立意、文學表達、邏輯脈絡確定方向，並且在視聽表達、場景表現、故事呈現上提供合理的支撐。」成都大運會開幕式文學總撰稿喬衛介紹，他在接到任務後，首先對巴蜀文化以及成都的歷史發展進行了深入系統的了解。

文學總撰稿喬衛。 （羊城晚報）

在成都金沙博物館，喬衛看到幾千年前的圖騰——太陽神鳥，心中便萌發了創作靈感：中國先人對於光明、生命力、希望的某種期待，可以呈現在開幕式中，表達與中華古文明的禮遇和對話，並將其延伸為對青春活力的嚮往。 「因此，成都大運會開幕式倒計時並沒有採取通常的從‘10’開始倒數，而是從‘12’開始倒數，‘12’這一數字源自太陽神鳥的12道尾翼。」喬衛說。

「太陽神鳥這一圖騰將貫穿整個開幕式，製作團隊還特意研發了一種激光裝置，在不同時刻作為太陽神鳥的意象發出耀眼的光芒。」陳維亞表示。

記者了解到，成都大運會開幕式各個環節都融入了創意想法。其中，運動員入場儀式環節被命名為「錦繡前程」，將利用投影在運動員行進的路線上，用七彩光路營造出由中國四大名繡之一——蜀繡織就的「錦繡之路」，寓意著年輕人走上成就之路。

喬衛還介紹，成都大運會開幕式將呈現很多巴蜀文化元素。比如，入場引導員的暱稱是「小辣椒」，她們身穿繡著蜀繡特殊紋樣的紅色裙裝，用火熱的紅色表達中國傳統工藝中蘊藏的美好期許和祝愿。變臉是川劇的獨特技藝，變臉藝人和眾多青年也將在開幕式上一同表演這項技藝。 「這次的變臉會是觀眾們看到過最具潮流感、最炫酷的一次變臉，是對巴蜀文化的一種全新解讀，符合當代年輕人的理解方式和表達方式。」喬衛透露。

四川是熊貓之鄉，開幕式上，31只成都大運會吉祥物「蓉寶」將和運動員們一起進場，營造輕鬆快樂的氛圍。 「火鍋、青銅文物等獨具四川特色的元素，也將通過表演、視頻影像、行為藝術等方式呈現。」陳維亞說。

成都大運會川劇變臉盲盒「蓉寶」玩偶。 （新華社）

設置大型現場樂隊演出

青年大學生運動會，年輕人無疑是主角。陳維亞介紹，成都大運會開幕式上參與文藝表演的演員有900多人，加上青年志願者、儀式引導員等共約2000人，「2000人中，99%是在校大學生，僅有一些高難度空中技巧表演項目起用了專業演員。」

彩排現場。 （羊城晚報）

「成就夢想，青春是我們。成就夢想，未來是我們。」成都大運會開幕式主題曲《成就夢想》也是由喬衛完成的。喬衛在闡述自己的創作思路時表示，歌詞表達著每個人對青春的感情，也寓意大家在面對未來時，肩負著或輕或重的使命和責任。 「每種色彩都可以綻放，每個心願都努力生長，每個微笑都可以分享」，這種平等的、包容的、溫情的狀態也是他想表達的。

據悉，成都大運會開幕式還首次設置了大型現場樂隊演出，包括11名歌手在內的46名音樂人將在舞台上合力完成演出。成都大運會開幕式儀式統籌王立媛告訴記者，這些音樂人都是來自音樂學院的學生，其中不少人在網絡平台上小有名氣。在經過幾個月的訓練後，他們將在現場演唱演奏世界名曲和經過改編的中國傳統樂曲。

儀式統籌王立媛。（羊城晚報）

記者了解到，在國旗入場環節，來自四川大涼山的孩子們將唱響《國旗國旗真美麗》。王立媛介紹，當時在選擇演唱歌曲時，看到了關於彝族姑娘吉好有果唱這首歌的報導，覺得歌曲特別適合，於是聯繫了大涼山教育局，找到了吉好有果以及其他5位來自昭覺縣萬達愛心小學的小朋友共同演唱。

「見到孩子們時，他們臉上充滿笑容，非常原生態，也很有熱情。這正是我們想要的，一種來自民間的原生態的感覺。」王立媛說。

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