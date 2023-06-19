成都大運會門票開售最低30元　香港代表團210人7月出征

第31屆世界大學生夏季運動會將於7月28日至8月8日期間在四川成都舉辦。6月16日，大運會門票銷售正式啟動，首批賽事門票將通過官方網站、票務小程序、線下購票網點及境外服務機構等面向全球同步發售。票價考慮成都經濟形勢和居民消費習慣後，設定9檔，最低30元，最高580元（人民幣，下同）。

據悉，此次大運會香港將派出約210人的代表團出征，其中包括奧運冠軍張家朗。



據《華西都市報》報道，成都大運會票價分為580元、480元、380元、280元、180元、120元、80元、50元、30元9檔，根據場館及賽事項目不同，每場比賽最多3檔票價、最少1檔票價。

成都大運會體育比賽門票採取「實時銷售、先到先得、一票一證、實名購票」的銷售政策。已在官方票務平台成功註冊的公眾，可直接點擊相應比賽項目圖標進行購票；未註冊賬戶的公眾，須先進行註冊再完成購票操作。

首階段面向公眾銷售跳水、跆拳道、柔道、武術、擊劍，5個項目共計53個場次的賽事門票。每個帳號每場最多可購買5張門票。更多賽事門票，將根據日程確定後陸續上線。

成都大運會門票樣票。（微博）

乒乓球、羽毛球、籃球、藝術體操、體操、網球等6個項目的決賽階段門票，將在最佳坐席區域設置一定數量的家庭套票及情侶套票。賽艇、射箭、設計等項目將採用電子門票的形式，這是內地舉辦的綜合性運動賽事首次採用電子門票，觀眾可刷身份證件快速入場。

奧運冠軍參賽 香港代表團210人出征

據悉，此次香港代表團將派出144名運動員參加成都大運會，代表團將由大約210人組成。12個參賽項目包括田徑、羽毛球、擊劍、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、男子排球、女子排球、射箭、體操及武術。

值得注意的是，東京奧運會男子個人花劍冠軍張家朗、擊劍小將蔡俊彥、東京奧運會女乒團體季軍杜凱琹和蘇慧音、美網及澳網青年組男雙冠軍黃澤林及王康怡等香港名將都將參賽。