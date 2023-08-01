600年不積水　現代科技反成故宮排水系統最大隱患？工作人員解密

日前，有網民拍攝了故宮博物院慈寧宮暴雨時積水的畫面，引發對故宮的排水系統功能的質疑。

近日，北京連降暴雨，故宮的排水系統處於怎樣的狀態，是否出現了影片中嚴重積水情況，故宮沿用了600多年的排水系統是怎樣工作的呢？

故宮博物院世界遺產監測部主任狄雅靜一一解答，表示故宮排水系統非常複雜，歷史文獻亦常出現暴雨積水等情況。



狄雅靜介紹，降雨時雨水落到屋面上，從屋面導到了台基。院落的整體是北高南低的情況，而且是中間高兩邊低，所以水會通過院落中間向兩邊導出到明溝，之後匯流到金水河。有的院落會直接通過「錢眼兒」落到下面的暗溝，再到院落外的支溝，支溝再匯入乾溝，最後流到金水河。

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對於是否為現代科技造成故宮嚴重積水的問題，狄雅靜表示，明清兩代都會在每年三月時，打開暗溝進行清淤，目前故宮每年春夏秋進行三次清淤，清淤的次數並不少。慈寧宮的積水，並非現代科技清淤不行，而是工作人員在暗溝裡發現了只有現代社會才有的產物，比如塑料瓶、塑料袋，還有毛巾，甚至衣物，這些東西堵住了暗溝的排水。疏通後，目前已經排水順暢。

而故宮600年來從未有過積水的傳聞，狄雅靜亦否認，表示歷史文獻中經常會發現故宮出現屋面漏雨、牆垣倒塌，還有院落積水的記載，比如光緒十一年的陰曆四月，從東華門到西華門這一帶積水「數尺不等」，但是積水積完了以後大家的做法都是盡快的找到堵點，把它清理了，就能快速地恢復它的排水功能。