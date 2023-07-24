落暴雨卻無積水？北京故宮再現「千龍吐水」奇景　網民讚古人智慧

周六（22日），北京迎來主汛期首場雨，早晨時強度最大雨勢出現在東城故宮，故宮再現「千龍吐水」奇景，吸引眾多遊客觀看。據故宮官方介紹，故宮正是依靠精妙的排水系統，使得宏大的建築群能夠安然度過無數次暴雨侵襲而無積水。



據《北京青年報》報道，7月22日早晨，北京主汛期繼續落雨，早晨最大雨勢出現在東城故宮，8時-9時達50.4毫米/小時。與此同時，故宮再現「千龍吐水」奇景：

北京故宮「千龍吐水」奇景（示意圖）

北京故宮「千龍吐水」奇景（示意圖）

據故宮博物院微信公號介紹，故宮擁有設計精妙的排水系統。屋頂凸起的筒瓦與凹陷的板瓦組成排水通道——瓦壟。雨水可順著瓦壟留下，匯聚在屋簷滴水處，再流至地面。大小殿宇中，無論是歇山頂、硬山頂，抑或攢尖、盔頂式，各類屋頂的設計都遵循屋脊高、坡度陡的特點，以便迅速排水。宮牆內側的殿簷積水，可順著排水口排出牆外。大殿台基的上千個「螭首」，也盡責地將積水「吐」至地面，再沿著地面的錢眼、溝槽漏入下水道，最終全部排入內金水河，完成一次流動循環。

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北京史研究會副會長馬建農受訪時表示，對於紫禁城這樣的古代最高等級建築，建造之初工匠就考慮到了排水問題，「所有基座檯面一致地向外側稍微傾斜。這種傾斜並不是我們肉眼能看見的，另外這排水道不光從地面上往下排，它還埋設了相應的暗溝，以此更好地解決排水問題。」他同時表示，將排水和建築美學有機結合所誕生的「千龍吐水」奇景，體現了古人講究實用和美學融為一體的建築設計理念。

馬建農解釋，整個紫禁城的排水系統有完整規劃，「它實際上是把紫禁城的觀賞用水，甚至把部分生活用水和污水排放，以及雨水排放，用紫禁城裡的水系整體運用起來，形成一個很完備、很系統的給排水系統，這是我覺得古人很了不起的地方。」