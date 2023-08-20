故宮600年無水浸有賴「千龍吐水」？　古人工程竟不輸現代城市

每一次北京暴雨，都會引發人們對於故宮排水「黑科技」的關注。「千龍吐水」有甚麼玄機？故宮是否真的600年無水浸？古代最頂尖的排水工程，是否真的不輸現代城市？



故宮地勢北高南低 有助排水

北京故宮的排水「秘訣」有3個要點：首先是地勢，紫禁城北高南低，南北高度差約1米多，有助自然排水。

故宮平面圖，北門神武門地平標高46.05米，南門午門地平標高44.28米，呈北高南低格局，內金水河由西北角流入故宮，再由東南角流出，承擔排水重任。（故宮博物院/當代中國授權）

其二是內金水河，這條全長約2,000米的內河，從西北至東南貫通紫禁城，是所有排水溝渠的終點，並與外部水系相連，肩負排水重任。

第三就是設計精妙的排水系統，其始建於明朝，採用明暗結合的設計，主要包括建築（屋頂）、地表（明溝、排水孔）、地下（暗溝）三個部分。

故宮太和門廣場上的內金水河，這條內河上共有20多座橋、10多處涵洞，不僅有風水考量，更肩負排水重任。（Getty/當代中國授權）

故宮建築屋頂 也有排水設計？

紫禁城建築的屋頂都有一定坡度，上半部分坡度較陡、下半部分較緩，降雨時，雨水會快速沿着屋頂下落，在屋檐位置則會向前方排出，落到地面，避免雨水回流。

故宮建築的屋頂設計有助於排水，屋檐盡頭的圓形瓦片「瓦當」、三角形瓦片「滴水」，令雨水不會倒流入內，可以筆直垂落。（Getty/當代中國授權）

同時，屋檐最外側安裝了兩種特殊的瓦片：近似三角形的「滴水（滴子）」和圓筒狀的「瓦當（貓頭）」，滴水可以令雨水匯集成一條直線下落，瓦當則可以防止雨水滲入屋檐內。

故宮「千龍吐水」的真相是？

工匠們還為紫禁城建築設計了各式各樣的排水孔洞。

以三大殿（太和殿、中和殿、保和殿）為例，其坐落於三層台基之上，每層台基的地面有3%-5%的輕緩坡度，中間高、四周低，保證中央的宮殿不會積水。

2023年7月31日，北京暴雨，故宮三大殿再次出現「千龍吐水」景觀。（Getty/當代中國授權）

台基四周欄杆底部有排水的孔洞，另裝飾有超過1,100個用於排水的螭首龍頭，令雨水可以很快排到下層，在暴雨時就會出現「千龍吐水」的壯觀景象。

雨水落地後，通過建築周邊的明溝排走，進入內金水河，或通過各類排水孔（錢眼、溝眼）流入地下暗溝。四通八達的暗溝聯通各個宮殿院落，將雨水匯集到幹溝（主幹渠），最後導入內金水河，匯入城市河道。

故宮部分排水設施：1、庭院內的錢眼；2、院牆底部的排水口；3、太和殿廣場上的錢眼與暗溝；4、被石板覆蓋的神武門地下溝渠。（網上圖片/當代中國授權）

明清時期，每年都要按時對所有溝渠進行清理、修整，以保證排水暢通。

故宮排水系統9成沿用古代設施

那麼，紫禁城600年無水浸，是否為真？其實屬於誇張說法。

故宮部分排水溝渠。（故宮博物院/當代中國授權）

歷史記錄顯示，明清時期，紫禁城曾多次因暴雨、洪水而發生水浸。如光緒11年（1885年）時，由於河道淤塞，「咸安宮夾道涵河起至文淵閣東牆內止，均有積水數尺不等。」

2023年7月31日，北京暴雨，雨水順着故宮午門城樓的排水系統排出。（視覺中國/當代中國授權）

準確來說，故宮的排水網絡可以大大減低水浸風險，即使遇到水浸情況，也可以迅速排出積水。

故宮水浸 竟是因現代產物？

這龐大的排水系統，至今仍在發揮作用。

故宮現有雨水、污水兩套獨立的排水系統，當中雨水排水設施有9成是沿用古人所建造的，現存雨水溝長度超過15公里，當中暗溝長度近13公里；現代修建的排水溝渠，佔比大約不到10%，主要位於原本沒有排水設施的邊緣區域。

故宮內金水河與外部水系聯通，圖為故宮西北角、筒子河（外金水河）進入內金水河的入口。（視覺中國/當代中國授權）

近年來，故宮部分區域也曾出現水浸。工作人員檢查發現，排水溝渠裏有大量水樽、膠袋等現代產物，導致排水口堵塞，清理後就恢復正常排水功能。

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