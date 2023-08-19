四川旅遊怎少得了觀賞國寶　盤點3大熊貓基地　當中1個由港府援建

成都第31屆大運會正如火如荼地進行當中（編按：已於2023年8月8日閉幕），除了精彩賽事外，成都的國寶級「吉祥物」——可愛的大熊貓們再次成為關注焦點，尤其是近年人氣火爆的「女明星」和花。

到四川旅遊，究竟有哪些觀賞熊貓的絕佳打卡地呢？今天，為大家盤點3大熊貓基地，到底哪個最大？熊貓最多？人流最少？交通最方便？事不宜遲，快看以下的「追貓」攻略吧！



人氣最高！成都大熊貓繁育基地 「網紅」熊貓聚居地

在四川，有很多地方都能看大熊貓，但説到人氣最高的熊貓基地，一定非成都大熊貓繁育基地莫屬！

成都大熊貓繁育研究基地是世界著名的大熊貓遷地保護基地、科研繁育基地、公眾教育基地和教育旅遊基地，總面積逾200公頃，是四川數一數二大的熊貓基地。（視覺中國/當代中國授權）

成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓數量眾多，飼養了超過200隻熊貓，在基地中，可以觀賞到不同年齡層的熊貓，從剛出生的熊貓幼崽到成年熊貓，它們在這裏繁衍生息，和樂融融，包括超人氣大熊貓和花、和葉等都居住在這裏，是個不折不扣的「網紅」熊貓聚居地。

超人氣大熊貓和花、和葉居住在成都大熊貓繁育基地的幼年大熊貓別墅之中。（Getty/當代中國授權）

除了觀賞可愛的大熊貓外，基地中還居住着小熊貓、丹頂鶴、白鶴等珍稀動物。

基地面積十分大，建議大家可以在早上時分前來基地，先去熊貓別墅區探望大熊貓們，再沿着景區，慢慢觀賞沿途的風景，湖泊、溪流、竹林、草坪......感受大自然風光。

成都大熊貓繁育基地

地址：成都市新都區熊貓大道1375號

門票：55元人民幣

開放時間：07:30-18:00

明星熊貓：和花、和葉、艾玖等

生態最原始！都江堰熊貓谷 熊貓樂園 與大熊貓零距離接觸

如果不想周末或假期人擠人，又或者不是專門去看「花花」的話，位於四川都江堰的熊貓谷，絕對是觀賞大熊貓的不二之選！

都江堰熊貓谷，坐落在四川知名青城山景區之中，四周被葱鬱的山林圍繞着，景色宜人。（視覺中國/當代中國授權）

都江堰熊貓谷，同樣也是成都大熊貓繁育研究基地的一部分，不同的是，這裏以大熊貓野化訓練為主，所以環境更接近大熊貓的原始自然生態。

目前，熊貓谷共飼養了15隻成年大熊貓，雖然數量沒有其他大熊貓基地繁多，但這裏的環境更為清幽，人流也較少，還能以更近的距離觀賞可愛活潑的大熊貓們，漫步原生態的山野間，不時還能看到散養的小熊貓們，與它們零距離接觸。

電影《功夫熊貓》阿寶的原型——熊貓「功仔」，曾作為野放試驗成員之一，入住過都江堰熊貓谷。（網上圖片/當代中國授權）

除了熊貓谷，都江堰還有一個對外開放的大熊貓基地，叫做都江堰中華大熊貓苑（又稱熊貓樂園），坐落於風景優美的青城山中，也是個遠離人潮，觀賞熊貓的好去處。

值得一提的是，熊貓樂園是由香港政府援建的，對港人而言別具意義！

都江堰熊貓谷

地址：都江堰環山旅遊路玉堂段408號

門票：55元人民幣

開放時間：07:50-17:30

明星熊貓：梅蘭、奧利奧等

都江堰中華大熊貓苑（熊貓樂園）

地址：都江堰青城山鎮石橋村

門票：53元人民幣

開放時間：09:00-17:00

明星熊貓：家寶、星野等

夏日避暑最佳！走訪熊貓故鄉 雅安碧峰峽熊貓基地

大家知道世界上第一隻大熊貓是在哪裏發現的嗎？答案就是四川雅安了。

作為「熊貓故鄉」，四川雅安也坐落着一座熊貓基地，名為碧峰峽熊貓基地。

雅安碧峰峽，屬於國家5A級旅遊景區，風景秀麗，四季青碧，是夏天到四川納涼避暑的好去處。（視覺中國/當代中國授權）

碧峰峽熊貓基地位處碧峰峽景區内，佔地約400公頃，自然風景很美，除了擁有遼闊秀麗的山林風光，氣候也十分清涼宜人，是夏季避暑勝地。

自2008年汶川大地震之後，臥龍基地不少熊貓都被轉送到碧峰峽基地，因此這裏的熊貓數量非常多，光是野生大熊貓就有300多隻，是目前中國保護大熊貓研究中心最多熊貓的基地。

目前，旅日大熊貓香香，正居住在碧峰峽熊貓基地之中。（視覺中國/當代中國授權）

如果説都江堰熊貓谷適合看野生成年大熊貓，那麽碧峰峽基地就是看熊貓BB（幼兒）的最佳場所了，因為這裏以繁育的工作為主，所以經常能見到幾個月大甚至剛出生的新生兒。

此外，基地還設有「海歸」熊貓樂園，不少在外國出生後回歸中國的大熊貓都會生活於此，十分特別。

碧峰峽熊貓基地的熊貓幼兒們，憨態可掬，活潑可愛，深受市民及遊客喜愛。（視覺中國/當代中國授權）

如果大家有興趣到碧峰峽景區觀看大熊貓的話，就要注意入園時間了，因為上午11點半至下午1點半是熊貓的休息時間，所以園區會暫停開放。

碧峰峽熊貓基地

地址：雅安市雨城區碧峰峽鎮

門票：95元人民幣

開放時間：09:00-15:40

明星熊貓：團團、圓圓、飛雲（出生）

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