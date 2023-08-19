雲上嶺南｜回歸廣交會展館　史上規模最大南國書香節開幕

【編者按】2023南國書香節暨羊城書展（下稱「南國書香節」）8月18日至22日舉辦，主會場回歸廣交會展館B區，全省設立535個地市分會場，73個鄉村分會場。



8月17日，記者前往主會場探營，各項布展工作已基本就緒，靜待讀者前來。作為羊城書展書海一川，廣州市內各大實體書店也已完成「換裝」，與主會場聯動推出購書優惠與各項閱讀主題活動。濃郁書香味，飄滿整個羊城。

本屆書香節史上規模最大

「本屆書香節實現規模擴大、展館優化、四產融合、服務提升四個新突破，從圖書展銷到文化活動再到惠民舉措，全面推進高質量發展。」南國書香節組委會負責人介紹，這是歷史上規模最大的一屆書香節，展區面積和參展商數量均創歷史新高。其中，展區總面積從66萬平方米增至112.14萬平方米（主會場4萬平方米），展區數量從25個增至39個，參展企業從300多家增加至1107家。

海量圖書和特色展館實現「雙向奔赴」。記者了解到，本屆書香節着力提高圖書供給質量和水平，圖書、文創產品進一步增加，預計超過30萬種。同時，一系列代表着國際交流、區域交流的特色展館紛紛亮相。

例如，福建主賓館以三坊七巷、福建土樓、閩南古厝為元素，展示「閩人智慧」叢書、「福文化」書係等福建出版成果。羊城書展突出「花城書房」品牌建設，在主會場推出9000平方米超大型「花城書房」特色閱讀空間：佈局設計上，吸納嶺南傳統建築精粹，將陳家祠「深三進、廣五間」的結構創新融於展區佈局之中，給讀者帶來全新逛展體驗。

在羊城書展一隅，記者見到工作人員正將一本本舊書整齊地擺在展櫃上，這是將在書香節期間舉辦的「羊城換書節」活動。現場工作人員介紹，讀者朋友可以攜帶自己的書到交換區，經工作人員評估圖書價值後，計價換取等價值的其他書籍。活動旨在鼓勵市民分享閱讀，讓閒置好書流轉起來。

實體書店推出一系列優惠

全民書香之約的腳步臨近，廣州全城已是書香滿溢，大街小巷充滿了濃郁的讀書氛圍。2023羊城書展按照「1+4+1」的辦展模式舉辦，聚焦「書香羊城·穗閱靜好」主題，立足「花城書房」主會場，依托廣州購書中心、各區參展實體書店、公共圖書館、全市「花城書房」特色閱讀空間等4類重點分會場，舉辦羊城書展，提供多元「閱讀+」文化生活體驗。

作為羊城書展分會場的實體書店，將為書展送上怎樣的「文化大餐」？日前，記者探訪了廣州購書中心天河店、扶光書店、聯合書店、北京路新華書店、1200bookshop等，它們都與主會場同步換上了六色新裝，並開展一系列優惠活動及名人名家圖書分享會。市民群眾在家門口即可徜徉於書海。

羊城書展期間，各書店將開展一系列優惠活動，如書香節舉辦期間，全場圖書、音像製品八折（不折商品除外）。部分書店還推出精選圖書五折起、精選文創七折起等優惠。聯合書店儲備店長吳楚君介紹，聯合書店北京路店多處使用羊城書展「粵、樂、閱、悅、越、躍」六元素打造打卡點，讓讀者在逛書店期間感受濃濃的書香味。展會期間，書店全場圖書八折銷售。廣州扶光書店·時光里店配合「讀懂廣州」系列活動，推出「歷史」的主題展陳，書店內的考古專區、歷史文學專區、詩詞專區相互呼應，在字裏行間展示泱泱華夏文明，讓讀者感受中華文化之厚重與豐富。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

