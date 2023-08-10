大美嶺南·暑假文旅Vlog｜打卡廣州永慶坊：現代與古典交融

【編者按】歷史的迴聲從金石絲竹中發出，同悠長的唱腔一起，在青磚綠瓦和玻璃圍欄間、雕樑畫棟和鋼筋水泥裡碰撞、交織、和鳴，形成如今傳承了旖旎廣府文化，融合多彩現代文化的永慶坊。

暑假文旅篇，羊城晚報《大美嶺南》走進廣州永慶坊，永慶坊是極具廣州都市人文底蘊的西關舊址地，也是歷史文化與現代生活交融的地方，來這裏可以體會到嶺南傳統建築的精髓，感悟濃郁的南粵風土人情，了解在傳統和未來交彙的當代廣州城市。



從永慶坊門牌進入，踏上青石板路，向坊內走去，永慶坊有廣彩、醒獅、餅印、牙雕等不同嶺南特色傳統工藝的展覽館，還有小咖啡館、小茶館、畫廊、書吧等經營的店舖。灰色磚瓦房、綠色籬笆小院、五顏六色的彩繪玻璃間……高低不同，風格各異。

坊中還有一些民居，透過一扇主人家的趟櫳門，看到一位阿婆戴著老花鏡，踩著老式的縫紉機，噠噠噠地在彩色布上留下細細麻麻的針腳。不遠處有一間咖啡館，透過落地窗可以看見衣著各異的遊客，有的穿着飄逸漢服、有的踩著人字拖鞋、有的cosplay動漫角色。在巷子盡頭的榕樹下，有三五老人坐在石墩上，圍著圓桌，倒茶舉杯談笑風生。

古街花樹、霓虹閃爍，不同時代、不同風格、不同地域、不同口味都融彙在這窄窄的巷道裡，碰撞出絢麗的花火。

向荔灣湧走去，沿途經過一些砂岩外牆的小樓，小樓下，一位大爺坐在門口的躺椅上，擺上一案幾，放上茶杯三隻、茶壺一個、收音機一台，和風扇一起搖頭晃腦，哼呀地唱著小調。阿婆單肩背著小紅書包牽著孩子走過，大爺坐起身，招招手，聊起了家常。

小樓一些陽台上掛著各式衣服，許多陽台則養著各樣盆栽，茂盛的三角梅綴著紫紅色的小花，順著帶有鏽跡的細鐵網向上攀爬，偶有小貓在雨簷上嬉戲，跳躍在各家各戶陽台間，這裏是它們的樂園。

夜晚的永慶坊十分熱鬧

「一灣青水綠，兩岸荔枝紅。」在荔枝灣湧上，橫跨有兩座橋，一座紅色木橋，一座白色石橋。紅橋附近的岸邊年節會有花市，花商們沿甬道劃著木船滿載鮮花，在此停靠售賣，濃郁的花香溢滿水面。

從另一座石橋拾級而上走到廣州粵劇藝術博物館，青磚綠瓦、白牆黑柱，偶有咿呀婉轉的拖腔傳出。粵韻園音，氣韻相合。粵劇藝術和嶺南園林藝術在這裏跨越時空進行對話。與古為新，步入館內，一步一景，這邊是墨色的瓦礫樓宇，那邊是丹紅色的飛簷廳堂。長長落地玻璃走廊外，是流水的瀑布，透過玻璃上流淌的水流和蒸騰的水汽，別有洞天。

跨過幾道石檻，穿過幾重廳堂，便至水庭。水庭中是「晚沙湖」，水榭雕樓環繞著青碧色的湖水，水中曲徑蜿蜒，假山層巒；水流從假山上跳下來，水滴飛濺；幾片睡蓮點綴在湖中，默默地開著酥黃色的花。忽有一陣風來，湖邊的樹葉飄落形成一圈圈的漣漪，幾隻錦鯉驚然擺尾，從岸邊游到湖中烏瓦鎏金的戲台下。

戲台名為廣福台，沿著墨色的柱子和牆體向上看，層層疊疊的斗拱撐起了兩層寬大的屋簷，黛色瓦片沿四個角極力的向外伸展，簷下掛著一條金色的鏤空浮雕，雕刻著戲文故事、嶺南瓜果和傳統紋樣。戲台中央是金色浮雕圍繞著的石雕《六國大封相》，兩側是烏木。每到傍晚，便有市民遊客聚集等待晚上的粵劇表演。

華燈初上，亭台亮起暖黃色的燈光，晚沙湖上空泛起了金色薄霧。霞光漸斂，檀板驟響，粵劇演員們伴著頓挫的曲調粉墨登場。頓時看台、石階、水榭、石船……水庭裡的人們都靜止了，只見廣福台上彩袖飛舞，悲歡離合濃縮融合在綿綿粵音中，「桃花落，閒池閣，依然春去又春來……」古人今人若流水，穿過光陰斑斕，繼續向前行。

古人今人若流水

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】