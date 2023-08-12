雲上嶺南｜羊城書展將開幕！全景式供多元「閱讀+」文化生活體驗

廣州一年一度的文化盛宴——羊城書展將於8月18日至22日舉行，為期五天。



羊城書展以「書香羊城穗閱靜好」為主題，設置以「公共文化會客廳」為理念，邀請各大文化名家和文化行業參展單位齊聚廣州，舉辦「書香羊城」全民閱讀活動，打造集文化服務、文化交流、文化創意、文化消費於一體的閱讀盛宴。



在「花城書房」，漫遊六色書海

2023羊城書展主會場超大型「花城書房」將打破傳統模式，分為全民閱讀、粵韻華彩、穿越古今、悅享生活、躍創未來、詩樂無邊六大板塊，通過場景搭建、氛圍佈置、圖書展銷、名家分享、文化活動等形式，從「閱」「粵」「越」「悅」「躍」「樂」六個維度，全景式為市民提供多元「閱讀+」文化生活體驗。

六種花色、六種花語，寓意花海與書海浪漫碰撞，花香與書香相互交融，形成在花海中的書房閱讀的新鮮體驗。

本次活動從「嶺南建築藝術的明珠」陳家祠中提取「深三進、廣五間」的建築佈局元素，採用鑊耳屋、照壁等嶺南、古代建築形態，結合當代建築設計風格，有機融合到書展內部的空間佈局中，為廣州市民讀者打造古今交錯的沉浸式閱讀氛圍。

讀懂廣州，漫步「書香羊城」

在本屆羊城書展「讀懂廣州」系列活動中，讀者可以從《文學裡的廣州》感受廣州的人文魅力，從《帶你讀懂廣州兩千年》體悟廣州的歷史與變遷，從《消失的名菜》和《大粵菜》了解廣州的美食文化。

8月18日，「讀懂廣州」書系《文學裡的廣州》將在羊城書展主會場首發，詩詞、散文、雜記和小說四冊圖書集中呈現了講述廣州這片熱土千百年來的文學精品，為市民讀者勾勒出一幅立體的廣州「清明上河圖」。

名家論壇、詩詞誦讀、互動交流等多種形式，帶領讀者深入讀懂廣州的文化根脈和創新活力。字裡行間，讀者讀到的不只是一街一巷、一磚一瓦、名人名跡，更有廣州留住歷史記憶、延續城市文脈、堅定文化自信的決心和行動。

名家薈萃，引領閱讀新風尚

今年，閻真、濮存昕、曹文軒、祝勇、蔡崇達、李山、蔣述卓等超60位著名作家、文化名人和專家學者，將走進「花城書房」，攜新品力作現身羊城書展，開展讀者見面會、圖書籤售會、名家訪談，參與線上線下活動，讓大家與「大家」現場碰撞出思想的火花。

城際書墨對話，輻射灣區悅讀生態

城際交融互鑑，書香飄逸灣區。今年羊城書展將聯動大灣區部分城市，舉辦城際對話系列活動，廣州與珠海、佛山、清遠、江門四座城市聯動，圍繞灣區文學、同城接力共讀、鄉村振興和家國情懷等主題，分別開展穗珠雙城聯動對談、「廣佛同城共讀一本書」書友交流會、廣清互聯「悅」讀主題活動以及「一紙僑批情，家國赤子心」《僑批》圖書分享會等多彩活動，讓羊城書香走出廣州、走進灣區，助力人文灣區建設。

「雲上」悅享閱讀，書香散落滿羊城

今年，「逛書展、賞文化、品書香」，能在「雲上」暢享，讀者只需打開「2023羊城書展」小程序，即可一鍵觸達書山學海，在「雲」展銷中購買名家名作，通過「雲」互動與讀書發燒友、文學大家深度交流，觀看「雲」直播縱享現場精彩瞬間，參加「雲」公益活動傳遞閱讀力量，全天候、沉浸式參與羊城書展，收穫線上線下一體化、在線在場相結合的逛展體驗。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】